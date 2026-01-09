Sıradışı Değişimler: Halep’te Ateşkes ve Kontrol Sağlandı

PKK-SDG ELEMANLARI FİRAR ETTİ, TESLİM OLUYORLAR

Halep Valisi Azzam el-Gharib, Şeyh Maksoud ve Aşrafiye mahallelerinde çok sayıda SDF üyesinin firar ettiğini ve başka bir grubun da kaçtığını doğruladı. El-Gharib, bu durumu “bu bölgelerde önemli bir saha değişikliğinin habercisi” olarak değerlendirdi. Ayrıca, “İç Güvenlik Güçleri, söz konusu mahallelere konuşlanmaya hazırlanıyor. Bu bölgelerin tam güvenliğinin sağlanması ve yerinden edilmiş sakinlerin evlerine güvenli bir şekilde dönmelerine olanak tanımak için hazırlık yapıyor” ifadelerini kullandı.

BAKANLIK SAAT 09.00’A KADAR SÜRE VERDİ

Suriye Savunma Bakanlığı, PKK/YPG’ye bağlı silahlı gruplara bölgeyi terk etmeleri için sabah 09.00’a kadar süre tanıdığını açıkladı. Yetkililer, silahlı grupların Suriye’nin kuzeydoğusuna çekilmesi için bir mekanizma kurulacağını ve bölgeden ayrılan militanların yalnızca şahsi hafif silah taşımasına izin verileceğini bildirdi.

SAVUNMA BAKANLIĞI DUYURDU: ATEŞKES İLAN EDİLDİ

Suriye Savunma Bakanlığı, Halep’te Eşrefiye ve Şeyh Maksud mahallelerinde kontrol sağlandıktan sonra saat 03.00 itibarıyla geçici ateşkes ilan edildiğini duyurdu. Bakanlığın yazılı açıklamasında, “Yeni bir askeri tırmanışı önlemek amacıyla Halep’teki Şeyh Maksud, Eşrefiye ve Beni Zeyd mahalleleri çevresinde, yerel saatle 03.00’ten itibaren geçerli olmak üzere ateşkes ilan edildi” ifadelerine yer verildi.

ÖZEL GÖREV GÜCÜ BİRİMLERİ ARAMA YAPIYOR

Suriye İçişleri Bakanlığı’na bağlı Özel Görev Gücü Birimleri, Eşrefiye’de arama tarama faaliyetlerine başladı. Halep Valisi Azzam el-Garib, Halep Valiliği İç Güvenlik Komutanı Albay Muhammed Abdulgani ve İçişleri Bakan Yardımcısı Tümgeneral Abdulkadir Tahhan, mahallede inceleme gerçekleştirdi.

6 MAHALLEDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Halep Valiliği İç Güvenlik Komutanlığı, Eşrefiye, Şeyh Maksud, Beni Zeyd, Süryan, Hüllük ve Meydan mahallelerinde, sivillerin güvenliğini sağlamak amacıyla sokağa çıkma yasağı ilan etti.

EŞREFİYYE MAHALLESİ BÜYÜK ÖLÇÜDE KONTROL ALTINDA

Suriye ordusu birlikleri, Halep kent merkezinde PKK/YPG’nin işgalindeki mahallelerden Eşrefiye’yi büyük ölçüde kontrol altına aldı. Askeri birlikler, güney, batı ve kuzey yönlerinden mahalleye girerek kontrolü ele geçirdi. Özel Görev Gücü Birimleri de mahalleye giriş yaptı. Ancak terör örgütü ile ordu birlikleri arasındaki çatışmalar, mahallenin bazı kesimlerinde ve Şeyh Maksud Mahallesi hattında sürmeye devam ediyor.

NTV HALEP’TE ÇATIŞMALARI GÖRÜNTÜLEDİ

Halep’te çatışmalar devam ederken, NTV ekibinde bulunan Özden Erkuş ve kameraman Burak Akcan’ın bulunduğu bölgeden drone şüphesiyle silahların ateşlendiği bildirildi. O anlar, NTV kamerasına yansıdı.

SURİYE ORDUSU, SDG HEDEFLERİNİ VURUYOR

Suriye ordusu, SDG adını kullanan PKK/YPG’nin Halep’teki işgal altındaki mevzilerine yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Suriye ordusu, önceden belirlenen ve sivillerin uzak durmasının istendiği hedefleri havan atışlarıyla vurmaya başladı.

SANA: 7 ÖLÜ VAR

Suriye Haber Ajansı SANA, SDG-PKK saldırılarında ölen sivillerin sayısının 7’ye, yaralı sayısının da 52’ye yükseldiğini bildirdi.

TOPÇU ATIŞIYLA SALDIRI

Suriye Haber Ajansı, PKK-SDG’nin bölgedeki bir kasabayı topçu ateşiyle hedef aldığını ifade etti. Ayrıca, “SDG’nin Süleyman el-Halabi mahallesindeki Halep Su İdaresi’ni ağır makineli tüfeklerle hedef aldığı” ve “SDG’nin Halep Üniversitesi’ndeki öğrenci yurtlarını topçu ateşiyle hedef aldığı” bilgisi paylaşıldı.

SURİYE ORDUSU BOMBARDIMAN YAPIYOR

Suriye Ordusu, Halep’te SDG-PKK hedeflerine yönelik bombardımanlarını sürdürüyor.

AB’DEN İTİDAL ÇAĞRISI

Suriye Ordusu’nun SDG-PKK operasyonuna ilişkin Avrupa Birliği’nden bir tepki geldi. AB sözcüsü Anouar El Anouni, “Taraflar barışçıl ve diplomatik çözüm bulmalı” çağrısında bulundu. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa’nın bu hafta Şam’a resmi ziyarette bulunması bekleniyor.

DIŞİŞLERİ BAKANI FİDAN: SDG UZLAŞMAK İSTEMİYOR

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, SDG’nin uzlaşmak istemediğini ifade etti. Fidan, “SDG’nin teröre ve ayrılıkçılığa artık veda etmesi gerekmektedir. Bölgemizin barışa ve refaha her zamankinden daha fazla ihtiyaç vardır. Türkiye, bölgede barışın ve istikrarın garantisi olmaya devam edecektir” dedi. Ayrıca, Halep’te sivillere yönelik gerçekleştirilen saldırıların “SDG’nin gerçek niyetiyle ilgili endişeleri haklı çıkardığını” belirtti.

SURİYE SAĞLIK BAKANLIĞI: 5 ÖLÜ VAR

Suriye Sağlık Bakanlığı, SDG-PKK saldırılarında ölenlerin sayısının 5, yaralı sayısının da 33 olduğunu açıkladı.

OPERASYON BAŞLADI

Suriye ordusu, Halep kent merkezinde PKK/YPG’ye yönelik operasyonlar başlattı.

SURİYE ORDUSU SDG HEDEFLERİNİ PAYLAŞTI

Suriye Ordusu, SDG’ye ait hedef alacağı yerleri harita ile birlikte yayınladı. Bölge sakinlerine bu lokasyonlardan uzak durmaları gerektiği bildirildi.

SİVİLLERİN BÖLGEDEN AYRILMASINI ENGELLEDİLER

PKK/YPG, Halep’in Eşrefiye Mahallesi’nde “kontrol noktası” kurarak sivillerin bölgeden ayrılmasını engelledi. Ayrıca, insani geçiş noktasına saldırı düzenlediği bildirildi. Halep’in Süryan Mahallesi’ndeki insani koridora havan atışı yapıldı ve bu saldırıda 2 kişi yaralandı.

SURİYE ORDUSU’NUN VERDİĞİ SAAT DOLDU

Suriye Ordusu, 13.30 itibariyle PKK/YPG mevzilerine operasyon başlatacağına dair verdiği süre dolmuş oldu.

TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ: “SDG’NİN ENTEGRASYONUNUN SAĞLANMASI LAZIM”

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Suriye’deki gerginlik hakkında konuştu. Kurtulmuş, “10 Mart Mutabakatı çerçevesinde özellikle SDG’nin bir an evvel Suriye’nin yeni yönetimine entegrasyonunun sağlanması gerekiyor” dedi.

TAHLİYE İÇİN İNSANİ GEÇİTLER YENİDEN AÇILDI

Halep Valiliği, bölgedeki sivillerin güvenli bölgelere tahliyesi amacıyla iki insani geçidi yeniden açtığını duyurdu. Sivillerin, El-Avarid ve Zuhur Caddesi üzerindeki geçitleri kullanarak güvenli bölgelere geçebileceği belirtildi.

MSB: “YARDIM TALEP EDİLİRSE GEREKLİ DESTEĞİ SA