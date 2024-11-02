Sırbistan’a Taziye Mesajı Gönderildi

BAKANLIKTAN TAZİYE MESAJI

Dışişleri Bakanlığı, Sırbistan’ın Novi Sad kentindeki tren istasyonunda meydana gelen beton sundurmanın çökmesi sonucu yaşamını yitirenler için bir taziye mesajı yayımladı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, “Novi Sad şehrinde dün bir tren istasyonunun çatısının çökmesi sonucunda meydana gelen can kayıplarından derin üzüntü duyuyoruz.” denildi.

SIRBİSTAN HALKINA BAŞSAĞLIĞI DİLEĞİ

Açıklamada ayrıca, “Sırbistan halkına ve hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyoruz.” ifadesine yer verildi. Bu olay, bölgedeki güvenlik ve altyapı konularını yeniden gündeme getirdi.