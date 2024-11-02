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Şirin Elmas’tan Acı Haber Geldi!

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ŞİRİN ELMAS HANİLCİ KAYBOLDU

Şişli’de 31 Ekim Perşembe günü kaybolan 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi’nin ailesi, bir televizyon programında yardım talep ediyor. Ailenin bu çağrısının ardından, polis ekipleri hızlıca harekete geçerek bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye başlıyor.

ARAMA ÇALIŞMALARI GÜÇLENİYOR

Gece saatlerinde gelen bir ihbarla birlikte, polis ekipleri çalışma alanını daraltıyor ve Şişli Feriköy Mezarlığı ile çevresinde arama yapıyor. Oluşturulan çalışmalar sonucunda, Maalesef Feriköy Mezarlığı’nda küçük Şirin Elmas Hanilçi’nin cansız bedenine ulaşılıyor. Olayın ardından cenaze, incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılıyor.

POLİS EŞGÜDÜMLÜ ÇALIŞMALAR YAPIYOR

Bölgedeki polis ekiplerinin çalışmaları geniş güvenlik önlemleri altında sürerken, bir şüpheli gözaltına alınıyor. Konuyla ilgili gelişmelerin takip edilmesi gerekiyor.

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