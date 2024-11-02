Şirin Elmas’tan Kayıp Acı Haber Aldık

KAYIP ÇOCUK ŞİRİN’İN CESEDİ BULUNDU

Şişli’de iki gündür kaybolan 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi’nin cesedi Feriköy Mezarlığı’nda bulundu. Acı haberle birlikte yakınları sinir krizi geçirdi. Polisin yaptığı incelemelerde, Şirin’in kağıt toplayıcısı olan 49 yaşındaki Mustafa Örün ile mezarlığa girdiği tespit edildi. Gözaltına alınan Örün, emniyette verdiği ifadede cinayeti itiraf etti. “Yanıma geldi. Para istedi. Vermeyeceğimi söyledim. Peşimi bırakmadı. Para istemeyi sürdürdü. Canımı sıktı. Ben de sinirlendim, mezarlığın orada boğarak öldürdüm. Sonra üzerini çalılarla örterek cesedi gizlemeye çalıştım” dedi.

FAMILIANIN YARDIM TALEBİ VE ARAMA ÇALIŞMALARI

Şirin Elmas Hanilçi, 31 Ekim Perşembe günü kaybolmuştu. Ailesi bir televizyon programına katılıp yardım talep etti. Bunun ardından polisler, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye başladı. Alınan ihbarla çalışmalarını daraltan ekipler, Şişli Feriköy Mezarlığı ve çevresinde aramalar gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar neticesinde, Şirin’in cesedine ulaşıldı. Cenaze incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Bugün öğle saatlerinde otopsi tamamlandı ve Şirin’in naaşı, babası İbrahim Hanilçi’ye teslim edildi.

ACI HABER VE AİLENİN REAKSİYONU

Adli Tıp Kurumu önünde bekleyen anne Yeter Hanilçi güçlükle ayakta dururken, yakınları onu teselli etmeye çalıştı. Baba İbrahim Hanilçi de gözyaşlarına hakim olamadı. Cenaze Zincirlikuyu Gasilhanesi’ne götürüldü. Aile üyeleri, kızlarının öldüğünden haberdar olmadıklarını ifade ederek, evlerinin önünde bir haber beklediklerini dile getirdi. Saat 11.00 civarında sağlık ekipleriyle birlikte ailenin evine gelen yetkililer, acı haberi verdiğinde anne ve baba sinir krizi geçirdi.

Mahalle sakini Kerime Esen, “Ben en son Şirin’i Perşembe günü pazara giderken gördüm. Çocuk neşeli şekilde pazara doğru gidiyordu. Tek başına gidiyordu. Mezarlıkta öldüğünü duydum. Çok üzüldüm” dedi. Şirin’in dedesi Mahmut Hanilçi, “Ben dedesiyim şuanda bana bir haber verilmemiştir. Duyuru yok. Mezarlıkta görmedik. Bize söylenen bir şey yok” diyerek durumu özetledi.

OLAYIN KAN DONDURAN CİNSİYETİ VE ŞÜPHELİ HAKKINDA BİLGİLER

Kağıt toplayıcısı olduğu öğrenilen Mustafa Örün, emniyette verdiği ifadede cinayetten bahsetti. “Yanıma geldi. Para istedi. Vermeyeceğimi söyledim. Peşimi bırakmadı. Canımı sıktı. Mezarlığın orada boğarak öldürdüm” dedi. Cinayet şüphelisi emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Örün’ün daha önce suç kaydının olduğu bilgisi de edinildi.