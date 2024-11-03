Şirin’in Cansız Bedenine Ulaşıldı!

KAYBOLAN KIZIN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

İstanbul’un Şişli ilçesi Feriköy’de, 31 Ekim tarihinde kaybolan 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi’nin cansız bedeni, Feriköy Mezarlığı’nda bulundu. Kızlarını bulmak için arayışa geçen aile, bir televizyon programında yardım talep etmişti. Güvenlik güçleri, bölgedeki kameralara ait kayıtları inceledikten sonra, dün gece gelen bir ihbarla beraber çalışmaları daralttı. Kağıt toplayıcısı olan M.Ö., cinayet şüphelisi olarak gözaltına alındı. Suçunu itiraf eden 49 yaşındaki M.Ö.’nün yer göstermesiyle, 6 yaşındaki çocuğun cansız bedeni Feriköy Mezarlığı’nda tespit edildi. Daha önce suç geçmişi olan M.Ö.’nün, Hanilçi’nin kesin ölüm nedeni Adli Tıp Kurumu’nun gerçekleştireceği inceleme ile belirlenecek.

TUTUKLAMA SÜRECİ BAŞLADI

Katil zanlısı, polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. M.Ö., emniyet işlemleri sonrasında, nöbetçi savcılık tarafından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderildi. Çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanan M.Ö., cezaevine gönderildi.

Cinayeti Feriköy Mezarlığı içinde işlediğini kabul eden şüphelinin, savcılığa verdiği ifade, cinayeti soğukkanlı bir biçimde gerçekleştirdiğini gösteriyor. M.Ö., savcılık ifadesinde, “Çocuk peşime takıldı, yanımda yürüdü. Mezarlığın orada çocuk 200 lira istedi. Vermeyince küfretti. Moralim bozuk olduğu için sinirlendim. Çocuğu mezarlığa soktum. Mezarlık içinde kızın üzerinde bulunan eşarpla iki mezar arasında boğdum. Üstünü de otlarla kapattım” şeklinde konuştu. ‘Çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ ve ‘çocuğu kasten öldürme’ suçlarından tutuklanan M.Ö.’nün, Şişli’de bulunduğu alanda bir barakada arama yapılacağı bildirildi.