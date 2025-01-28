Şirin Payzın Hakkında Soruşturma Başlatıldı

SORUŞTURMA AÇILDI

TELE 1 sunucusu Şirin Payzın hakkında bir soruşturma başlatıldı. Payzın, durumu sosyal medya hesabında duyururken, soruşturmanın nedeninin “terör propagandası” olduğunu belirtti. Sunucu, söz konusu soruşturmanın içeriği hakkında herhangi bir bilgiye sahip olmadığını ifade etti.

İFADESİ VE PAYLAŞIMI

Payzın’ın açıklaması şu şekilde: “Evet bana da terör propagandası soruşturması açılmış. Şimdi öğrendim! Ama içeriğini bilmiyorum henüz.” Bu paylaşımında duruma dair bilgisini ve endişesini dile getirdi.