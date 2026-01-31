Şırnak’ta Minibüs Kazası: İki Ölü, Altı Yaralı

ŞIRNAK’TA TRAFİK KAZASI: İKİ ÖLÜ, ALTISI YARALI

Şırnak’ın Cizre ilçesinde meydana gelen trafik kazasında takla atan minibüste iki kişi hayatını kaybetti, altı kişi ise yaralandı.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Kaza, Cizre’nin Yolaçan köyü yakınlarında gerçekleşti. Nusaybin’den Cizre istikametine gitmekte olan minibüs, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrol kaybı yaşayarak takla attı. Araç içinde bulunan sekiz kişinin yaralandığı ihbarı üzerine, bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

SAVCILIK TARAFINDAN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaralılar, ambulanslar aracılığıyla Cizre, İdil ve Silopi devlet hastanelerine götürüldü. Tedavi altına alınan yaralılardan iki kişi, tüm müdahalelere rağmen hayata döndürülemedi. Hayatını kaybedenlerin cesetleri, otopsi işlemleri için hastane morguna gönderildi.

KAZADA HAYATINI KAYBEDENLERİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Cizre’de takla atan minibüste yaşamını yitiren kişilerin Irak uyruklu Nabel Oahab Jasem Jasem (50) ve Ahmed Mohammed Shareef Saeed Al-Hayo (60) olduğu tespit edildi. Yaralı altı kişinin de Irak uyruklu olduğu ifade edildi. Kazayla ilgili olarak yürütülen soruşturmanın devam ettiği bildiriliyor.