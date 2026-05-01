Şırnak’ta Riskli Kayalar Kontrollü Olarak Patlatıldı

Şırnak’ta kaya düşmesi riski bulunan bölgelerde yapılan güvenlik faaliyetleri dahilinde, yerleşim alanları için tehdit oluşturan büyük kaya parçaları kontrollü bir şekilde ortadan kaldırıldı. Gerçekleştirilen operasyon, teknik uygulamaları ve güvenlik önlemleriyle dikkati üzerine çekti.

RİSKLİ KAYALARA KONTROLLÜ MÜDAHALE

AFAD’ın yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde, İdil ilçesine bağlı Kentli köyünde tehlike yaratan kaya kütleleri tek tek kontrol altına alındı. Bariyer sistemlerinin yetersiz kaldığı büyük kaya blokları için özel patlatma yöntemine başvuruldu.

YURT DIŞINDAN GETİRİLEN ÖZEL TEKNOLOJİ

Operasyonlarda, yurt dışından özel izinlerle temin edilen piroteknik kaya kırıcı kartuşlar kullanıldığı belirtildi. Yetkililer, bu yöntemin çevreye en düşük seviyede zarar vererek yüksek güvenlik sağladığını bildirdi. Patlatma öncesinde köy camisinden anons yapılarak, vatandaşların güvenlik amacıyla evlerinden çıkmamaları gerektiği bildirildi.

GENİŞ KAPSAMLI KAYA ISLAHI PROJESİ

AFAD Şırnak İl Müdürlüğü, bölgede yürütülen Kaya Islahı Önlem Projesi kapsamında önemli ilerlemeler kaydedildiğini duyurdu. Proje kapsamındaki uygulamalar arasında 120 yüzey ankraj, 6 bin 500 metrekare alanın çelik ağ ile kaplanması ve 260 metre uzunluğunda bariyer sisteminin kurulması yer alıyor.

130 KAYA İÇİN ÖZEL PLANLAMA

Yetkililer, bölgede bulunan 130 kaya bloğunun klasik yöntemlerle güvenli bir şekilde bertaraf edilemeyeceğini kaydetti. Bu nedenle, kontrollü patlatma yönteminin tercih edildiği bildirildi ve bu uygulamanın Şırnak Valiliği’nin onayıyla gerçekleştirildiği ifade edildi.

KÖY GÜVENLİĞİ İÇİN KRİTİK ADIM

Bu çalışmaların temel amacı ise Kentli köyünde yaşayan vatandaşların can ve mal güvenliğini artırmak olarak vurgulandı. Kaya düşmesi riskinin ortadan kaldırılmasıyla, bölgedeki yerleşim alanlarının daha güvenli hale gelmesi hedefleniyor.