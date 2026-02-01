Şırnak’ta Uyuşturucu Operasyonu: 142 Kilogram Metamfetamin Ele Geçirildi

Uyuşturucuyla mücadele devam ediyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak’ta gerçekleştirilen uyuşturucu madde ticaretiyle ilgili operasyonda 142 kilogram metamfetaminin ele geçirildiğini bildirdi. Bakan, uyuşturucu sevkiyatı yapan bir TIR’a yönelik düzenlenen operasyonda iki şüphelinin de yakalandığını ifade etti.

UYUŞTURUCU MÜCADELESİ KÜRESEL BİR SORUN

Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Yerlikaya, paylaşımında “Uyuşturucuyla mücadele, yalnızca bir ‘iç güvenlik meselesi’ değildir; bu mücadele, ‘küresel bir güvenlik’ mücadelesidir. Biz, uyuşturucuya topyekün savaş açtık! Bu savaşı da, sadece ülkemiz adına değil, insanlık adına sürdürüyoruz. Emniyet Müdürlüğümüzü ve emeği geçenleri tebrik ediyorum,” ifadelerini kullandı.