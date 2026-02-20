Şişecam, Paşabahçe Gayrimenkullerini Çelikler Taahhüt’e Satıyor

Şişecam, Paşabahçe gayrimenkullerinin 171,5 milyon dolar karşılığında Çelikler Taahhüt İnşaat’a devrine onay verdi. 7 milyar 390 milyon 145 bin lira değerleme bedeli bulunan arsa, 171,5 milyon dolar (yaklaşık 7,5 milyar lira) üzerinden pazar yaklaşımıyla satışa sunuldu. Bu satışın, Şişecam’ın finansman durumuna olumlu yansıyacağı bildiriliyor.

SATIŞ İŞLEMİ DETAYLARI

Satış işlemleri sırasında gerekli olan vergi, resim ve harçlar, alıcı ve satıcı arasında eşit bir şekilde paylaşılacak. İşlemlerin 30 gün içinde tamamlanması planlanıyor.

ARSANIN ÖZELLİKLERİ

Satışı gerçekleştirilen arsa, deniz manzarasına sahip, önü açık ve sahil yolunun geçtiği bir konumda bulunuyor. Bölgedeki doğal güzellikler ve gemilerin Boğaz’dan geçiş güzergahı üzerinde yer alması, arsayı daha da değerli hale getiriyor.

Şirketten yapılan açıklamada, yatırım amaçlı gayrimenkuller arasında yer alan ve İstanbul İli, Beykoz İlçesi, İncirköy Mahallesi’nde bulunan 251 Ada 4 Parsel, 257 Ada 6 Parsel, 270 Ada 2 Parsel, 270 Ada 16 Parsel, 270 Ada 34 Parsel, 270 Ada 42 Parsel, 270 Ada 43 Parsel, 271 Ada 2 Parsel, 271 Ada 6 Parsel, 271 Ada 8 Parsel ve 294 Ada 29 Parsel’in toplam 117.018,95 m² yüzölçümündeki gayrimenkullerin tamamının, 171.500.000 USD bedel karşılığında Çelikler Taahhüt İnşaat ve Sanayi A.Ş.’ye peşin satışına karar verildiği ifade edildi. Satış işlemi kapsamında tapu ve devir işlemlerine ilişkin gerekli vergiler, resimler ve harçların da alıcı ve satıcı tarafından eşit olarak karşılanacağı duyuruldu.