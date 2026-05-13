Şişli Belediyesi’nde Yeni Başkan Vekili Ataması Gerçekleşti

sisli-belediyesi-nde-yeni-baskan-vekili-atamasi-gerceklesti

ŞİŞLİ BELEDİYESİ’NDE GÖREV DEĞİŞİKLİĞİ GERÇEKLEŞTİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturmalar çerçevesinde gözaltına alınan ve terör soruşturmasında ismi geçen Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, mahkemece tutuklanarak görevden uzaklaştırılmıştı.

Gelişmelerin ardından, Şişli Belediyesi’ne kayyum atama işlemi gerçekleştirildi.

Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, Şişli Belediye Başkan vekili olarak görevlendirildi.

YENİ GÖREV DEĞİŞİMİ GERÇEKLEŞTİ

Ancak bugün Şişli Belediyesi’nde yeni bir atama yapıldı.

Şişli Belediyesinin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan duyuruda, “İstanbul Vali Yardımcısı Sayın Ayhan Terzi, Şişli Belediye Başkan Vekili olarak görevine başlamıştır.” şeklinde bir açıklama yer aldı.

ÖNCEKİ BAŞKAN VEKİLİ GÖREVİNDEN AYRILDI

Cevdet Ertürkmen, Şişli Belediye Başkan Vekili olarak geçen yıl atanmışken, yeni atanan Terzi son olarak Bursa Mudanya Kaymakamlığı görevini yürütüyordu.

Terzi, İstanbul Vali Yardımcılığı pozisyonuna atanmıştı.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Gündem

Sergio Ramos Sevilla’nın Sahibi Olmaya Hazırlanıyor

Sergio Ramos'un Sevilla kulübünü satın aldığı öne sürüldü. İşlemin noter onayının ardından resmi olarak tamamlanacağı bildirildi.
Gündem

Fast And Furious Serisi Yeni Diziyle Dönüş Yapıyor

Hızlı ve Öfkeli serisi, 25 yıllık geçmişinin ardından dijital platformlara geçiş yapıyor. Vin Diesel, hem yıldız hem de yapımcı olarak bu önemli gelişmeyi duyurdu.
Gündem

Real Madrid Arda Güler’i Satmama Kararı Aldı

Real Madrid, kulüp içi sorunlarla mücadele ederken Arda Güler’e talip olan Arsenal’e net bir mesaj gönderdi ve transfer konusundaki tutumunu açıkça iletti.
Gündem

Jan Vesely Sezon Sonunda Basketbolu Bırakacağını Açıkladı

Eski Fenerbahçe oyuncusu Jan Vesely, 36 yaşında sporu bırakma kararı aldığını duyurdu.
Gündem

Bahis Soruşturmasında Yöneticilere Sıra Geldi

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, bahis soruşturmasında kulüp yöneticilerine yönelik yeni gelişmeleri duyurdu. Önümüzdeki hafta, yöneticilerle ilgili bilgiler açıklanacak.