Şişli Belediyesi’nde Yeni Başkan Vekili Ataması Gerçekleşti

ŞİŞLİ BELEDİYESİ’NDE GÖREV DEĞİŞİKLİĞİ GERÇEKLEŞTİ
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturmalar çerçevesinde gözaltına alınan ve terör soruşturmasında ismi geçen Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, mahkemece tutuklanarak görevden uzaklaştırılmıştı.
Gelişmelerin ardından, Şişli Belediyesi’ne kayyum atama işlemi gerçekleştirildi.
Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, Şişli Belediye Başkan vekili olarak görevlendirildi.
YENİ GÖREV DEĞİŞİMİ GERÇEKLEŞTİ
Ancak bugün Şişli Belediyesi’nde yeni bir atama yapıldı.
Şişli Belediyesinin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan duyuruda, “İstanbul Vali Yardımcısı Sayın Ayhan Terzi, Şişli Belediye Başkan Vekili olarak görevine başlamıştır.” şeklinde bir açıklama yer aldı.
ÖNCEKİ BAŞKAN VEKİLİ GÖREVİNDEN AYRILDI
Cevdet Ertürkmen, Şişli Belediye Başkan Vekili olarak geçen yıl atanmışken, yeni atanan Terzi son olarak Bursa Mudanya Kaymakamlığı görevini yürütüyordu.
Terzi, İstanbul Vali Yardımcılığı pozisyonuna atanmıştı.