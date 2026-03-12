Şişli’de Silahlı Kavga: Kadına Mermi İhrazı

ŞİŞLİ’DE SİLAHLI KAVGA

Şişli Gülbahar Mahallesi’nde, Şehit Ertuğrul Kabataş Caddesi’nde meydana gelen olayda, iki şahıs arasında çıkan silahlı çatışmada bir kadına mermi isabet etti. Olay anında caddeden geçen kadının yaralandığı bildirildi.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

İhbar alınmasının ardından durum yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri, vurulan kadını ambulansla hastaneye taşıyarak tedavi altına aldı. Polis ise, şüphelileri yakalamak amacıyla hızlı bir çalışma başlattı.

