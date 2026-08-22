Sisli İnişte Kargo Uçağı Düştü

ABD Ordusu Mühendisler Birliği’ne ait bir uçak, Alaska’nın batısındaki uzak bir radar tesisinin yakınında sis nedeniyle düştü ve gemideki sekiz kişinin tamamı hayatını kaybetti. Federal havacılık ve askeri yetkililer, Cessna 441 Conquest II tipi uçağın Anchorage’dan kalktığını ve yaklaşık 725 kilometre güneybatıdaki Cape Newenham Havaalanı’na giderken perşembe günü saat 12.15 sıralarında hedefinin yakınında düştüğünü bildirdi. Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu’nun Alaska bölge şefi Clint Johnson, Security Aviation şirketi tarafından işletilen charter uçuşta iki pilot, iki Mühendisler Birliği çalışanı ve dört yüklenicinin bulunduğunu açıkladı.

KAZANIN YAŞANDIĞI BÖLGE ASKERİ TESİS

Arama ve kurtarma ekipleri enkazı inceledikten sonra kurtulan olmadığını tespit etti. Hava Kuvvetleri’nden yapılan açıklamada, uçağın Cape Newenham Havaalanı’na, yani Uzun Menzilli Radar Tesisi’ne erişim sağlayan bir Hava Kuvvetleri pistine düştüğü belirtildi. Tesise yalnızca askeri uçakların ve onaylı charter uçuşlarının inişine izin veriliyor. Radar, Alaska hava sahasının sınırları boyunca uçakları izleyen askeri erken uyarı ağının bir parçası olarak askeri yükleniciler tarafından işletiliyor.

ASKERİ YETKİLİLERDEN TAZİYE MESAJI

ABD Hava Kuvvetleri Korgenerali Robert Davis, “Bu, askeri ailemiz ve hizmet verdiğimiz topluluklar için yıkıcı bir kayıp” dedi. Davis, “Bu kişiler, zorlu bir ortamda hayati bir görevi yerine getiren özverili profesyonellerdi” ifadelerini kullandı. ABD Ordusu Mühendisler Birliği’nin Alaska Bölgesi, kiralanan uçuşlardan birinin düştüğünü ve iki çalışanının kazada hayatını kaybettiğini açıkladı. Hava Kuvvetleri, yolcu ve mürettebatın isimlerinin yakınlarına haber verildikten sonra açıklanacağını duyurdu.

PİLOTLARIN İKİNCİ İNİŞ DENEMESİ SONUCU KAZA

Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu’nun cuma günü yaptığı ön incelemeye göre, radar ve hava trafik kontrol verileri pilotların en az bir iniş denemesi yaptığını ancak başarılı olamadığını gösteriyor. Johnson, “En az bir yaklaşma denemesi yapıldı, ancak bu deneme başarısız oldu. Uçak geri döndü, bir süre bekledi ve ardından ikinci bir yaklaşma başlattı. Kaza da o sırada meydana geldi” dedi. Ulusal Hava Durumu Servisi’nin gözlemlerine göre, kaza sırasında pistte sis hakimdi ve öğleden hemen önce görüş mesafesi 240 metrenin altına düşmüştü. Kötü hava koşulları nedeniyle pilotlar, güney pistine iniş hazırlığı yaparken yalnızca uçağın GPS dahil aletlerine güveniyordu.

KONTROL KAYBI VE ENKAZIN KONUMU

Johnson, pilotların ilk iniş denemelerini iptal etmesinin ardından hava trafik kontrolörlerinin uçakla bağlantısının kaybolduğunu söyledi. Kontrolörlere daha sonra uçağın havaalanına ulaşamadığı bildirildi. Federal Havacılık İdaresi haritalarına göre, yaklaşık bin 200 metre uzunluğundaki çakıl pist, 700 metreden yüksek bir dağın yamacında yer alıyor. Pistin her iki tarafında ve güney ucunda yüksek arazinin bulunduğu, bunun da belirli bir noktadan sonra inişten vazgeçmeyi neredeyse imkansız hale getirdiği belirtildi. Johnson, enkazın 15 numaralı pistin yaklaşık 530 metre batısında, yükselen dağlık arazide bulunduğunu aktardı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Federal Havacılık İdaresi ve Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu, kazayla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturmaya Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu liderlik edecek ve kazanın olası nedenini belirlemek genellikle bir ila iki yıl sürüyor. Security Aviation şirketi yaptığı açıklamada, “Kalplerimiz hayatını kaybedenlerin aileleri, arkadaşları ve sevdikleriyle birlikte. Olayın koşulları veya olası nedeni hakkında spekülasyon yapmayacağız ve soruşturmayla ilgili soruları bu çalışmaya liderlik eden kurumlara bırakacağız” ifadelerini kullandı.

OLAY YERİNE EKİP GÖNDERİLDİ

Johnson, altı kişilik Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu kaza inceleme ekibinin Cape Newenham’a doğru yola çıktığını, kaza bölgesinin çok uzak olması nedeniyle bunun lojistik açıdan zorlu bir süreç olduğunu belirtti. Alaska Senatörü Lisa Murkowski, X platformundaki paylaşımında taziyelerini iletti. Murkowski, “Security Aviation ile Alaska genelinde çok seyahat ettim ve deneyimli pilotlarının birçoğuyla tanıştım. Olay yerine müdahale eden ABD Sahil Güvenliği, Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu, Alaska Eyalet Polisi ve Kurtarma Koordinasyon Merkezi’ne teşekkür ediyorum. Alaska, uçaktakiler, sevdikleri ve Security Aviation ekibi için dua ediyor” dedi.

KİRALIK UÇAK FİLOSUNUN ÖZELLİKLERİ

Security Aviation’ın internet sitesinde, Cessna Conquest uçak filosunun “zorlu hava ve havaalanı koşullarına sahip Alaska’daki uçuşlar için ideal” olduğu belirtiliyor. Şirketin açıklamasına göre, çift motorlu turbo-prop uçaklar basınçlandırılmış, dokuz yolcu kapasiteli ve saatte 530 kilometre hızla 8 bin 500 metrede seyir yapabiliyor.