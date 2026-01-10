Site Aidatlarına Sınırlama Getiren Kanun Teklifi TBMM’ye Sunuldu

Site aidat artışlarına yönelik sınırlamalar içeren bir kanun teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunuldu. Teklif kapsamında, 634 sayılı Kanun uyarınca site yöneticilerinin belirlediği avans niteliğindeki aidat miktarını talep etme ve avans sonlandığında yeniden toplama yetkisine sahip olduğu ifade ediliyor. Ancak, yöneticilerin topladığı avans miktarında herhangi bir sınırlama olmaması, kamuoyunda site yöneticilerine sınırsız bir yetki tanındığı algısını oluşturmakta ve kat maliklerinin mağduriyetine neden olduğu belirtildi.

KAT MALİKLERİ ARTIK SÖZ SAHİBİ OLACAK

Belirli prosedürler çerçevesinde yedi gün içinde yapılacak itirazların, kat malikleri genel kuruluna taşınmasına ilişkin bir değişiklik önerildi. Yapılan düzenleme ile Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 37. maddesinde gerçekleştirilen değişiklik, yöneticinin toplayacağı avans miktarının, kat malikleri kurulunca onaylanması şartını getirmekte. Böylece yöneticilerin keyfi aidat belirlemesi engelleniyor ve aidat artırma yetkisi, kat malikleri kuruluna veriliyor.

KARAR YETER SAYISI DEĞİŞİYOR

Teklifte, malik sayısının kalabalık olduğu toplu yapılarda yönetim planlarını değiştirmekte yaşanan zorluklardan dolayı, karar yeter sayısının beşte dörtten üçte ikiye düşürülmesi öngörülüyor.