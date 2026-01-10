Site Aidatlarına Sınırlama Getiren Kanun Teklifi TBMM’ye Sunuldu

site-aidatlarina-sinirlama-getiren-kanun-teklifi-tbmm-ye-sunuldu

Site aidat artışlarına yönelik sınırlamalar içeren bir kanun teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunuldu. Teklif kapsamında, 634 sayılı Kanun uyarınca site yöneticilerinin belirlediği avans niteliğindeki aidat miktarını talep etme ve avans sonlandığında yeniden toplama yetkisine sahip olduğu ifade ediliyor. Ancak, yöneticilerin topladığı avans miktarında herhangi bir sınırlama olmaması, kamuoyunda site yöneticilerine sınırsız bir yetki tanındığı algısını oluşturmakta ve kat maliklerinin mağduriyetine neden olduğu belirtildi.

KAT MALİKLERİ ARTIK SÖZ SAHİBİ OLACAK

Belirli prosedürler çerçevesinde yedi gün içinde yapılacak itirazların, kat malikleri genel kuruluna taşınmasına ilişkin bir değişiklik önerildi. Yapılan düzenleme ile Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 37. maddesinde gerçekleştirilen değişiklik, yöneticinin toplayacağı avans miktarının, kat malikleri kurulunca onaylanması şartını getirmekte. Böylece yöneticilerin keyfi aidat belirlemesi engelleniyor ve aidat artırma yetkisi, kat malikleri kuruluna veriliyor.

KARAR YETER SAYISI DEĞİŞİYOR

Teklifte, malik sayısının kalabalık olduğu toplu yapılarda yönetim planlarını değiştirmekte yaşanan zorluklardan dolayı, karar yeter sayısının beşte dörtten üçte ikiye düşürülmesi öngörülüyor.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

İran Ordusundan Protestolara İlişkin Açıklama

İran ordusu, artan şiddet olaylarına karşı ulusal çıkarları koruma taahhüdünde bulunurken, düşmanlarının kargaşa yaratma çabalarını vurguladı.
Gündem

Gazze’deki Bebek Ölümleri Artıyor: Soğuk Hava Etkili

Gazze'deki İsrail ablukası altında yaşayan bir aile, dondurucu soğuklar nedeniyle 7 günlük bebeklerini kaybetti. Çetin kış koşulları, bölgede yaşamı zorlaştırıyor.
Gündem

Adıyaman’da Yoğun Sis Görüş Mesafesini Düşürdü

Adıyaman'da yoğun sis, yolcuları zor durumda bıraktı ve sürücüler için tehlikeli koşullar yarattı.
Gündem

İran’daki Protestolar: Can Kaybı 65’e Ulaştı

İran'daki ekonomik nedenlerle başlayan ve hızla hükümet karşıtı gösterilere dönüşen protestolar, 31 eyalette devam ediyor; ölü sayısı ise 65'e ulaştı.
Gündem

Erciyes Kayak Merkezi’nde Hafta Sonu Yoğunluğu Yaşanıyor

Hafta sonu, çok sayıda yerli ve yabancı turist Erciyes'e akın etti, bölge kalabalıklaştı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.