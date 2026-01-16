Site Aidatlarında Yeni Dönem İçin Yasal Adım

TBMM KOMİSYONUNDA YENİ YASA TEKLİFİ KABUL EDİLDİ

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu’nda site aidatlarında yeni düzenlemelerle ilgili yasa teklifi son aşamaya geldi. Yüksek site aidatlarına yönelik düzenlemeleri içeren Tapu Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, ilgili komisyon tarafından onaylandı. Teklif üzerinde görüşlerini dile getiren komisyon başkanı ve bir AKP milletvekili, “Önemli bir çalışma yaptık. Uzun süre üzerinde çalıştığımız, birçok kanunu etkileyen bir düzenlemeyi hayata geçiriyoruz” ifadelerini kullandı.

BİNALARIN GÜÇLENDİRİLMESİNE DİKKAT

Komisyon başkanı, yapı stokunun güçlendirilmesi konusuna da değinerek, “6 Şubat depremleri çok büyük bir ders oldu. Umarım bu acı dersi bir daha yaşamamak için önemli tedbirler alıyoruz. Daha önce yapılarımızın güçlendirilmesi ve yenilenmesi için kolaylaştırıcı kanunlar getirmiştik. Güncel gelişmelere uygun olarak yeniden hazırladığımız kanun metni komisyonun onayından geçti ve umarız kısa zamanda Genel Kurulun gündemine alınacak” şeklinde konuştu.

YANGIN YÖNETMELİĞİNDE YENİ DÜZENLEMELER

Teklifte ayrıca Tapu Kanunu’nda bazı değişikliklerin yapılacağı, kooperatiflerle ilgili sorunların çözüleceği ve binaların yangın yönetmeliklerine dair önemli düzenlemelerin gerçekleştirileceği kaydedildi.

AİDAT ARTIRIMLARI DENETLENECEK

Komisyon başkanı, aidat artışlarına ilişkin şu bilgileri paylaştı: “Site aidatlarıyla ilgili sakinlerin bilgisi olmadan artışlar oluyordu ve aidatlar astronomik rakamlara ulaşmıştı. Site aidatı, o sitedeki masrafların toplamı ile bağlantılı. Artık site masraflarının ve yapılan çalışmaların detayları, site sakinlerinin onayıyla kabul edildikten sonra aidatlarda artış olabilecek. Bu nedenle aidatların gerekçesi daha iyi anlatılacak ve sakinlerin görüşü alınmadan zam yapılmayacak. Umarım bu durum, yaşanan sıkıntıların ve şikayetlerin azalmasına katkı sağlayacaktır.”

