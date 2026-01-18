Sivas’ta Apartmanda Kombi Patlaması Paniğe Neden Oldu

sivas-ta-apartmanda-kombi-patlamasi-panige-neden-oldu

SİVAS’TA KOMBİ PATLAMASI PANIĞA NEDEN OLDU

Sivas’ta bir apartman dairesinde yaşanan kombi patlaması, çevre sakinleri arasında paniğe yol açtı. Olay, Mehmetpaşa Mahallesi Saraybosna Caddesi’nde bulunan 5 katlı bir apartmanın 3’üncü katındaki dairede gerçekleşti. Patlama sonrası dairenin camları kırılarak etrafa savruldu.

Olayın duyulmasının ardından, mahalle sakinleri durumu hemen yetkililere bildirdi. Yapılan ihbar üzerine sağlık, itfaiye, doğalgaz ve polis ekipleri hızla olay yerine intikal etti.

Ekiplerin olaya müdahale ettiği sırada, çevredeki vatandaşlar büyük bir korku yaşadı. Patlamanın şiddeti, çevredeki binalarda da ufak hasarlara yol açtı. Olayla ilgili detayların araştırılmasına devam ediliyor.

