Sivas’ta Çatı Yangını Paniğe Neden Oldu

sivas-ta-cati-yangini-panige-neden-oldu

Yangın Yenidoğan Mahallesi’nde çıktı

Yangının meydana geldiği yer Yenidoğan Mahallesi 43. Sokak olarak belirlendi. Sokak üzerindeki bir apartmanın çatı katından duman ve alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu derhal 112 Acil Çağrı Merkezi’ne iletti.

Olay üzerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri hızla olay yerine yönlendirildi.

HIZLA MÜDAHALE EDİLDİ

Yangın sırasında apartmanda bulunan vatandaşlar, tedbir amacıyla güvenli bir şekilde tahliye edilmeye başlandı. Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri, alevlere etkin bir şekilde kısa sürede müdahale etti.

MADDİ HASAR OLUŞTU

Yangında can kaybı veya yaralanma meydana gelmediği kaydedildi, ancak apartmanın çatı kısmında maddi hasarın oluştuğu bildirildi.

