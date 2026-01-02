Sivas’ta Dondurucu Soğuk Hakim: Sıcaklık Eksi 19 Derece

Türkiye karlı ve soğuk hava koşulları altında

Sivas’ta kış şartları ağır şekilde hissediliyor. İki gün süren yoğun kar yağışının ardından, soğuk hava şehri etkisi altına aldı. Kent merkezinde sabah saatlerinde ölçülen hava sıcaklığı eksi 19 dereceye düştü.

KIZILIRMAK NEHRİ BUZLA KAPLANDI

1355 kilometre uzunluğuyla Türkiye’nin en uzun nehri olan Kızılırmak’ın Sivas bölümünde, nehrin yüzeyinin büyük bir kısmı buzla kaplanmış durumda. Tarihi Eğri Köprü çevresindeki alanlarda da suyun sakin aktığı bölümlerde buz tabakaları oluştu. Nehir üzerindeki sis bulutu, Kızılırmak’ta muhteşem manzaralar oluşturuyor.

SOĞUK HAVA ETKİSİNİ SÜRDÜRECEK

Meteorolojik verilere göre, soğuk havanın şehri etkilemeye devam etmesi öngörülüyor. Sivas’ta yaşayanlar için kışın zorlu koşulları hüküm sürüyor.