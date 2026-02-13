Sivas’ta Kalp Kriziyle Hayatını Kaybeden Doktor

Sivas’ta derin üzüntüye yol açan bir kayıp meydana geldi. Divriği Devlet Hastanesi’nde görev yapmakta olan 71 yaşındaki Doç. Dr. Ömer Yılmaz, görev esnasında bir hastayı muayene ettiği sırada aniden fenalaştı. Yapılan incelemelerde kalp krizi geçirdiği tespit edilen Yılmaz’a hastanede anında müdahale gerçekleştirildi. Ancak sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen Yılmaz hayata döndürülemedi ve hayatını kaybetti.

GAZİYET ÖZLEMİ

Merhum Doç. Dr. Ömer Yılmaz için çalıştığı hastanede bir anma töreni düzenlendi. Törene ilçe protokolü, sağlık çalışanları ile bölge halkından birçok kişi katılım gösterdi. Yılmaz’ın meslektaşları ve sevenleri, hayatını kaybeden doktor için duydukları acıyı dile getirirken, mesleki mücadeleleri ve insanlara olan katkıları unutulmadı.

SON YOLCULUĞA UĞURLANMA

Anma töreninin ardından Yılmaz’ın cenazesi, Divriği Aile Kabristanlığı’nda toprağa verildi. Aile ve arkadaşları, burada dualar eşliğinde merhumun son yolculuğunu uğurladı. Yılmaz’ın kaybı, sağlık camiasında büyük bir üzüntüyle karşılandı.