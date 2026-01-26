Sivas’ta Linç Girişimi İddiaları Dezenformasyon Olarak Nitelendirildi

AÇIKLAMADA YER ALAN İFADELER

Sivas’ta Mardin plakasına sahip bir araca yönelik linç girişimi olduğu iddiaları, tamamen dezenformasyon niteliği taşımaktadır. Açıklamada, söz konusu görüntülerin güncel olmadığı ve 2024 yılına ait olduğu belirtiliyor. Bu görüntülerin, bağlamından koparılarak kasıtlı bir şekilde tekrar yayıma sokulduğu vurgulanıyor.

TOPLUMSAL BARIŞA ZARAR VERİYOR

Açıklamada, “Toplumsal barış ve huzuru hedef alan, provokatif ve manipülatif içeriklerle kamuoyunu yanıltmayı amaçlayan bu tür dezenformasyonlara karşı duyarlı ve dikkatli olunması önem arz etmektedir” ifadesiyle, halkın bu tür yanıltıcı bilgilere karşı tetikte olması gerektiği ifade ediliyor. Bu bağlamda, kamuoyunun bilgilendirilmesi ve yanlış bilgilere karşı korunması temel öncelik olarak değerlendiriliyor.