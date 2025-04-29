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Sivas’ta Polis Takipte Kaza Geçirdi

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KAZANIN MEYDANA GELDİĞİ YER VE ZAMAN

Sivas Kemal İbni Humam Caddesi’nde akşam saatlerinde bir kaza meydana geldi. Olay, polis memurları F.D. ve T.D.’nin F.D.’nin kullandığı motosikletle şüpheli bir aracı takip ettiği sırada gerçekleşti.

KAZANIN SONUCU VE YARALILAR

Karşı yönden gelen H.H.Ö. tarafından kullanılan 32 LK 278 plakalı Fiat marka ticari araçla motosiklet çarpıştı. Çarpmanın sonucunda motosikletteki iki polis memuru yaralandı. Olay yerine hızlıca ambulans sevk edildi ve yaralı polis memurları hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Kaza ile ilgili olarak bir soruşturma başlatıldı.

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