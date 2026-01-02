Sivas’ta Soğuk Hava Dalga Geçişi: Eksi 19 Derece

Türkiye, karlı ve soğuk havanın etkisi altında.
SOĞUK HAVALAR SİVAS’TA ETKİLİ
Soğuk havalarıyla tanınan Sivas’ta durum değişiklik göstermiyor. Kentte iki gün süren yoğun kar yağışının sona ermesinin ardından, soğuk hava dalgası etkisini göstermeye başladı.
Kent merkezinde sabah saatlerinde hava sıcaklığı eksi 19 derece olarak kaydedildi. 1355 kilometre uzunluğuyla Türkiye’nin en uzun nehri olan Kızılırmak’ın Sivas şehir merkezinden geçen kısmında, yüzeyin büyük bölümü buzla kaplandı. Tarihi Eğri Köprü çevresindeki alanlarda da, suyun sakin aktığı yerlerde buz tabakası oluştu.
BUZLU GÖRÜNTÜLER OLUŞTU
Nehir üzerindeki sis bulutlarıyla birlikte Kızılırmak’ta etkileyici manzaralar ortaya çıkıyor. Sivas’ta soğuk havanın birkaç gün boyunca devam etmesi bekleniyor.