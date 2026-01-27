Sivasspor Amedspor Maçında Hakem Skandalı Patlak Verdi

Trendyol 1. Lig’in 22. haftasında Özbelsan Sivasspor, evinde Amed Sportif Faaliyetler ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından Sivasspor Kulübü, rakip takımın attığı golün ofsayt olduğunu öne sürerek, Merkez Hakem Kurulu’nun pozisyona ilişkin bir inceleme başlattığını duyurdu. Kulüp, “İkinci ofsaytımsı vakası” başlıklı bir açıklama yayınlayarak, maçın görüntülerinin detaylı şekilde incelendiğini belirtti. Açıklamada, “Kulübümüz, hakem hatası olduğu kesinleşmeden ve resmi değerlendirmeler tamamlanmadan kamuoyuna açıklama yapma konusunda her zaman sorumlu ve temkinli bir yaklaşım benimsemektedir.” ifadesine yer verildi.

HAKEMLER İSTİFA ETTİ

Yaşanan gelişmeler sonrası Sivasspor Başkanı Burak Özçoban, hakemlerin istifa ettiğini açıkladı. Özçoban, bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, “Amedspor ile oynadığımız maçta yediğimiz gol ofsayt. Mecnun Başkan ile görüştüm. VAR hakemi Alper Çetin ve AVAR hakemi Serkan Çimen istifa etti.” dedi. Özçoban, açıklamalarında, “Mecnun Başkanımla görüştüm. VAR hakemleri Serkan Çimen ve Alper Çetin istifalarını verdiler. Gerekli işlemler yapıldı. Hakemlerin daha dikkatli olması lazım. Art niyet sezdiğimiz anda tüylerimiz diken diken oluyor. O noktada biz üstümüze düşeni yapmak zorundayız. Bugün gereken yapıldığı için mutluyuz, iki puanımız gitti.” diyerek durumu değerlendirdi.