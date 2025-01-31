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Spor

Sivasspor – Eyüpspor Maç Heyecanı Misli’de!

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NET GLOBAL SİVASSPOR DEPLASMANDA KARŞI KARŞIYA GELECEK

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig’in 22. haftasında bu akşam deplasmanda Eyüpspor ile mücadele ediyor. Maç, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda saat 20.00’de başlayacak. Karşılaşmanın hakemi ise Atilla Karaoğlan olacak.

MAÇIN DETAYLARI VE HAKEM

Bugünkü mücadelede her iki takım da önemli bir performans sergilemek için sahaya çıkıyor. Eyüpspor, ev sahibi avantajıyla galibiyet almak isterken, Net Global Sivasspor da deplasmanda galibiyet için mücadele verecek. Maçın hakemi Atilla Karaoğlan, karşılaşmanın adaletli bir şekilde yönetilmesini sağlayacak.

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