Sivasspor’lu Luan Campos’un Sivas’tan Kaçışı Tartışma Yarattı

Sivasspor’un yaz transfer döneminde takıma katmış olduğu Luan Campos’un, ligin ilk yarısı tamamlanmadan Sivas’tan ayrılması, 2009 yılında benzer bir şekilde kenti terk eden Yannick Kamanan’ı hatırlattı. Brezilya’nın 2. Lig takımlarından America MG’den transfer edilen Luan Campos, yakın zamanda izinsiz bir biçimde şehirden ayrıldı. Bu durum, daha önce Sivasspor forması giymiş olan Fransız futbolcu Kamanan’ı akıllara getirdi. Kamanan, 2009 yılında sözleşmesini tek taraflı olarak feshedip ayrıldıktan sonra “Sivas’ın New York olmadığı açık. Burada zamanın dışındayız. 1850’lerde yaşamak gibi bir şey” demişti. Bu ifadeleri kentte tepki toplarken, bir Sivaslının sosyal medya üzerinden Kamanan’a yönelik, “Kabilesindeki akrabaları üzerinden uçak geçerken mızrak atıyor. O Sivas’ı beğenmiyor” yorumu da hafızalara kazındı.

GİDİŞİ TEPKİYLE KARŞILANDI

Luan Campos, sözleşmesi devam etmesine rağmen hiç kimseye bilgi vermeden Sivas’tan ayrıldı. Campos’un sosyal medya hesaplarından paylaştığı “Aklımı yitireceğim” içerikleri, şehirde olumsuz tepkilere yol açtı. Bu durum, yine Kamanan’ın benzer tepkilerle karşılaşmasına vesile oldu.

AİLESİYLE PAYLAŞIM YAPTI

Şehirde oluşan tepkiler sonrası Campos ve ailesi, Sivas’ı sevdiklerini vurgulayarak yeni paylaşımlar gerçekleştirdi. Aile, kulüpten 2 ay boyunca alacaklarını tahsil edemedikleri için ayrılmak zorunda kaldıklarını belirtti. Çocuklarının Sivasspor formalı fotoğraflarını paylaşmasının hemen ardında, Sivasspor Kulübü’nden yapılan açıklamada, futbolcunun alacaklarını tahsil edemediği iddiasının asılsız olduğu belirtildi.

FARKLI YORUMLAR GELDİ

Campos’un Sivas’tan ani ayrılışı, Sivaslılar tarafından değişik şekillerde değerlendirildi. Selim Enes Yılmaz, “Futbolcunun gitmesi hiç hoş olmadı. Para alamadığı için gittiği söyleniyor ama ben bunun bir bahane olduğunu düşünüyorum. Elbet bir gün parası ödenirdi, kaçmasına gerek yoktu. Sosyal medyada yapılan eleştiriler sonrası futbolcu, çocuklarının üzerindeki Sivasspor formasıyla paylaşımlarda bulundu. Bu durum da beni mutlu etti” şeklinde görüş bildirdi.

SOĞUĞA DAYANAMADI

Akın Aslan, futbolcunun Sivas’ın soğuk şartlarına dayanamadığı için ayrıldığını ifade etti. “Ben bu futbolcunun gitmesini Sivas’ın soğuklarına bile dayanamayışına bağlıyorum. Gittikten sonra çocuklarının üzerine Sivasspor forması giydirip paylaşım yapması sevindirici bir durum. Fakat kaçıp gitmesi hoş bir davranış değil” dedi.

NANKÖRLÜK OLARAK GÖRDÜLER

Tacettin Kılıç, futbolcunun ayrılışını nankörlük olarak nitelendirirken, Lütfi Civelek ise, “Parasını alamıyorsa mecbur gidecek. Futbolcu gittikten sonra yalan yanlış yorumlar yapılmış. Bunun yanlış olduğunu düşünüyorum” ifadesini kullandı. Şahin Erdoğan ise, önceki sezon Ukrayna’da oynayan futbolcu için, “Savaştan değil, Sivas’tan kaçtı” yorumunda bulundu.