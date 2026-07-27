Sivasspor’dan Çifte Sakatlık Açıklaması

Spor
Sivasspor'un logosu, kırmızı arka planda yer alıyor
Sivasspor, Kayserispor ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan futbolcularının sağlık durumunu açıkladı.
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Sivasspor’da oynanan hazırlık karşılaşmasında iki futbolcu sakatlanarak sahayı terk etmek zorunda kaldı. Kulüp, Emre Gökay ve Mehmet Feyzi Yıldırım’ın sağlık durumları hakkında resmi bir bilgilendirme yaptı. Genç oyuncuların bir süre daha yeşil sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

EMRE GÖKAY'IN AYAĞINA 5 DİKİŞ ATILDI

Emre Gökay’ın sol ayağına aldığı darbe sonucu derin bir kesik oluştu. Sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaparak kesiğe 5 dikiş attı. Futbolcuya tetanoz aşısı da yapıldı ve gözetim altına alındı. Kulüp sağlık ekibi Emre Gökay’ı yakından takip edecek.

MEHMET FEYZİ YILDIRIM'DA KAS YIRTIĞI TESPİT EDİLDİ

Mehmet Feyzi Yıldırım, maç sırasında sağ arka uyluk kasında ağrı hissedince oyuna devam edemedi. MR incelemelerinde semimembranosus kasında grade 2 rüptür tespit edildi. Genç futbolcunun tedavisine başlandı ve rehabilitasyonu sağlık ekibi kontrolünde sürecek.

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