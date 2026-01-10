Sivillerin Kurtarılması: SDG’nin Canlı Kalkan Kullanımı

Suriye İç Güvenlik Güçleri, Halep’in Şeyh Maksud Mahallesi’nde terör örgütü SDG tarafından rehin tutulan ve canlı kalkan olarak istismar edilen bir grup sivili başarıyla kurtardı.

HALEP’TE İHA UÇUŞLARI YAPILIYOR

Halep’te, YPG kontrolündeki alanlardan zaman zaman insansız hava araçlarıyla uçuşlar gerçekleştiriliyor. Bu bağlamda, Halep Valiliği yakınında bir binanın duvarına çarpan bir drone’a ait görüntüler sosyal medya platformlarında paylaşılmaya başlandı.

YPG’NİN MEVZİ YARATMASI

YPG’nin, sivilleri kalkan olarak kullanarak, binaların camlarını kum torbalarıyla kapladığı ve bölgeden ayrılmalarına izin vermediği ifade ediliyor.