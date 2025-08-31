“Siyah Ayakkabı Tartışması Gündemde.”

ÖNLÜK VE FORMADA YENİ DÜZENLEMELER BAŞLADI

İlkokullarda önlük ve ortaöğretimde forma uygulamaları başlamasına rağmen, ayakkabılar için kesin bir karar henüz alınmamıştı. Yaklaşık 18 milyon öğrencinin 2026-2027 öğretim döneminde siyah renkli ayakkabı giymeye başlayacağına dair çıkan haberlere, Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri açıklık getirdi. Bakanlık Basın Müşaviri Yılmaz Güney, “Bu konuda alınmış, onaylanmamış, üzerinde çalışılan böyle bir karar yok” dedi. Peki bu konu gündeme nasıl geldi?

AYAKKABICILAR DERNEĞİNDEN RAPOR

Konuyu gündeme getiren Türkiye Ayakkabıcılar Sanayicileri Derneği (TASD) yöneticileri, öğrenci ayakkabılarıyla ilgili bir rapor hazırladı ve bunu Milli Eğitim Bakanlığı’nda yapılan bir toplantıda yetkililere sundu. Dernek, “Deri ve kösele tabanlı okul ayakkabılarının çocuk gelişimine olumlu katkılarıyla” ilgili bir rapor sundu. Ancak dernek, olumlu bir yanıt alma şansı bulamadı. TASD, sahte ayakkabı pazarının büyümesini gerekçe göstererek deri ve kösele tabanlı ayakkabılar için öneriler sundu.

SAHTE AYAKKABI PAZARI BÜYÜYOR

Derneğin raporuna göre, sahte veya çakma ayakkabı pazarı son 10 yılda 20 milyondan 200 milyon çifte çıktı. Bu pazarın büyümesinde en büyük etkenlerden biri okullardaki serbest kıyafet uygulaması oldu. Derneğe göre, global spor ayakkabısının payı toplam ayakkabı ithalatının yüzde 55’ine ulaştı. Beş yıl önce 25 milyon çift global markalı ayakkabı ithal edilirken bu sayı 76 milyona ulaştı. Derneğin bu isteği, genelde spor ayakkabıları tercih eden öğrenci kitlesini hedef alıyor.

SORUNLARA DİKKAT ÇEKİYOR

Dernek, okula giden öğrencilere deri ve kösele tabanlı ayakkabı giydirmeyi kabul ettirse bile, okul dışında bu gençlerin yine spor ayakkabı giymesine nasıl engel olacağı konusu belirsiz. TASD, sahte spor ayakkabıların sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini savunarak, “Spor ayakkabıları özellikle çakmaları çocukların ayak gelişimini olumsuz etkiliyor. Yumuşak tabanlı olan bu ayakkabılar, taban düzlüğünden, içe ve dışa basmaya kadar birçok sağlık sorununa yol açıyor.” açıklamasında bulundu. TASD Başkanı Berke İçten, “Okullarda ayakkabı kuralının olmaması öğrenciler arasında marka yarışına neden oluyor ve bu durum hem çocukları hem velileri zor durumda bırakıyor.” dedi. Ayrıca, “Çocukların gelişimi için en uygun ayakkabı modeli, yeni yayımlanacak tebliğde yer alacak.” ifadesinde bulundu.

BİLGİLERİN PAYLAŞILMASI VE GÖRÜŞMELER

Bu açıklamalara rağmen, Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerinin öneriye sıcak bakmadığı belirtiliyor. Yılmaz Güney, “Bu konuda alınmış, onaylanmamış, üzerinde çalışılan böyle bir karar yok” diyerek durumu bir kez daha netleştirdi.

18 MİLYON ÖĞRENCİ VAR

Milli Eğitim Bakanlığının verilerine göre Türkiye’de okul öncesi eğitim, ilköğretim ve ortaöğretim düzeyinde toplam 18 milyon 710 bin 265 öğrenci örgün eğitim alıyor. Bu öğrencilerden 9 milyon 600 bin 891’i erkek, 9 milyon 109 bin 374’ü kız olarak kaydedilmiş durumda. Öğrencilerin 15 milyon 849 bin 271’i resmi, 1 milyon 631 bin 192’si özel, 1 milyon 229 bin 802’si ise açık öğretim kurumlarında eğitim görüyor. Resmi okullarda eğitim alanların 8 milyon 101 bin 129’u erkek, 7 milyon 748 bin 142’si kız öğrencilerden oluşuyor. Özel okullarda ise 883 bin 476 erkek, 747 bin 716 kız öğrenci eğitim almakta. Açık öğretimde kayıtlı aktif öğrencilerin 616 bin 286’sı erkek, 613 bin 516’sını kızlar oluşturuyor.