Siyasal İletişimdeki Dönüşüm: Sosyal Medyanın Gücü

Türkiye, 2028 genel seçimlerine iki yıl kala siyasal iletişimde önemli bir değişim yaşıyor. Milletvekillerinin etkisi, Meclis kürsüsünün yanı sıra Instagram, Twitter/X ve Facebook gibi sosyal medya platformlarından da ölçülmeye başlandı. Kentmetre Araştırma Şirketi’nin 23 Mayıs 2023 seçimlerinden bu yana yaptığı detaylı analiz, bu değişimi sayılarla gözler önüne seriyor. Yaklaşık 3 milyon paylaşım üzerinde gerçekleştirilen çalışmada, 600 milletvekili ve 81 ilin milletvekilleri kapsamlı bir değerlendirmeye tabi tutuldu.

CHP’NİN DİJİTAL BAŞARISI

Sosyal medya platformlarında en yüksek pozitif etkileşim alan milletvekili olarak listenin başında CHP Genel Başkanı Özgür Özel bulunuyor. Özel, bu konumuyla muhalefetin dijital alandaki önemli temas noktalarından biri olarak öne çıkıyor. Yapılan söylem ağı analizleri, Özel’in dijital iletişiminin merkezinde “adalet” kavramının yer aldığını; bu kavramın “dayanışma”, “hak”, “mücadele”, “özgürlük” ve “millet” gibi temalarla desteklendiğini gösteriyor. Özel’in sosyal medya kullanımı sadece tepkisel değil, aynı zamanda gündemi belirleyen ve kriz anlarında hızlı reaksiyon gösteren bir iletişim ağı oluşturuyor.

BAHÇELİ’NİN SÖYLEM DİLİ

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise bu çerçevede farklı bir konum sergiliyor. Bahçeli’nin etkileşim ağı, “millet”, “devlet”, “şehit”, “rahmet” ve “birlik” gibi yüksek sembolik öneme sahip kelimeler etrafında şekillenirken, daha dar ama sadık bir etkileşim grubu oluşturuyor. Bahçeli’nin yoğun anlam taşıyan ve temsil gücü yüksek mesajlarla oluşturduğu söylem, dijital alanda etkiyi yalnızca sayısal değil, anlam derinliği açısından da analiz edilebilir kılıyor.

AK PARTİ’NİN DİJİTAL STRATEJİSİ

AK Parti milletvekillerinin dijital performansı ise belirgin bir söylem bütünlüğü ve etkileşimin tek bir mecra etrafında yoğunlaşmasıyla dikkat çekiyor. Paylaşımlarda “millet”, “ülke”, “çalışmak”, “hizmet”, “teşkilat” ve liderlik vurguları öne çıkıyor. Veriler, AK Parti’nin etkileşimlerinin yaklaşık %64’ünün Instagram üzerinden gerçekleştiğini ortaya koyuyor. Bu oran, partinin stratejisinin bilinçli bir tercih sonucunda oluştuğu izlenimini veriyor.

CHP’DE DAHA GENÇ BİR KİTLE

CHP’nin dijital görünümü, daha çeşitli bir yapı sergileyerek, “adalet”, “hukuk”, “demokrasi” ve “mücadele” gibi kavramların öne çıktığı paylaşımlarla şekillenmiştir. Pozitif etkileşimde, Genel Başkan Özgür Özel’in ortalama 22.872 pozitif etkileşimle çarpıcı bir konumda olduğu görülüyor. Etkileşimin %58’i Instagram’da, %23’ü Twitter’da ve %18’i Facebook’ta meydana geliyor. Bu durum, CHP’nin genç kitlelerle Twitter üzerinden güçlü temaslar kurduğunu ve Instagram’ın ise geniş bir seçmen kitlesine hitap ettiğini gösteriyor.

MHP’NİN NET MESAJLARI

MHP’nin dijital söylemi, diğer partilere kıyasla daha net ve ideolojik bir tutum sergilerken, “Türk”, “millet”, “devlet” gibi kavramlar etrafında yoğunlaşıyor. Devlet Bahçeli ortalama 8.403 pozitif etkileşimle MHP’nin dijital alandaki ana taşıyıcısı konumundadır. MHP’nin net mesajları ve anlam yoğunluğu, dar ama güçlü bir çekirdek kitle oluşturuyor.

İYİ PARTİ’NİN HETEROJEN DİJİTAL YAPISI

İYİ Parti’nin dijital performansı, daha homojen bir yapı ortaya koyuyor. “Türk”, “millet”, “Türkiye”, “devlet” kelimeleri üzerinden kurulan ortak dil, farklı seçmen gruplarına hitap eden kapsayıcı bir iletişimi gösteriyor. Üst sırada yer alan Turhan Çömez, gündelik yaşamla direkt ilişkili kavramlara odaklanarak etkili bir profil çiziyor.

DEM PARTİ’NİN SÜREKLİLİĞE DAYALI İLETİŞİMİ

DEM Parti, “halk”, “barış”, “mücadele” gibi ifadeler etrafında gelişen açıklayıcı bir dil kullanıyor. Bu, süreklilik ve anlam üretimine odaklanıyor ve dolayısıyla Facebook, bu partinin iletişim stratejisine uygun bir mecra olarak öne çıkıyor.

DİJİTAL GÜÇ, SAHADA DAKES KAYDINDAYIZ

Henüz sandıklar kurulmamışken, dijital alanda dengeler belirginleşiyor. Bu çalışmalar, artık siyasetin yalnızca mitinglerde değil, sosyal medya üzerinden de kurulduğunu gösteriyor. Sürekli ve doğru bir iletişim kurabilen aktörlerin, sahada da güçlü bir zemin elde etmesi bekleniyor.

YEREL YÖNETİMLER DE MERCEK ALTINDA

Kentmetre’nin yürüttüğü kapsamlı analiz, yalnızca milletvekillerini değil; 30 büyükşehir ve 973 ilçe belediye başkanını da kapsıyor. Yerel yöneticilerin hangi platformlar ve söylemler üzerinden ilişkiler kurduğuna dair sonuçların kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor. Bu yeni süreç, Türkiye’de siyasal iletişimin yerel ölçekte de nasıl şekillendiğini daha iyi anlamamıza olanak sağlayacak.