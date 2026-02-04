Siyasi Casusluk Davasında Ekrem İmamoğlu ve 3 İsim Hakkında Kamu Davası Açıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen “siyasal casusluk” soruşturması tamamlandı. Başsavcılığın yaptığı açıklamada tutuklu şüpheliler olan Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan, Hüseyin Gün ve Merdan Yanardağ hakkında “siyasal casusluk” iddiasıyla kamu davası açıldığı ifade edildi.

SORUŞTURMANIN BAŞLANGICI

Temmuz ayında “casusluk” suçlamasıyla gözaltına alınan Hüseyin Gün’ün, ajanlık faaliyetlerinde bulunduğu ve görüşmelerini kripto telefonlar aracılığıyla gerçekleştirdiği tespit edilmişti. Farklı ülkelerdeki iç karışıklıkları finanse ettiği belirlenen Gün’ün kriptolu telefon ve el yazısına ait belgeleri incelendi. Bu inceleme sonucunda, sivil şahıslar ve şirketler tarafından elde edilmesi mümkün olmayan askeri mühimmat ve silahlara ait fotoğraflar bulundu. Ayrıca, İsrail’de aktif olarak görevde bulunan bazı vatandaşların pasaport fotoğrafları da tespit edildi. İncelemelerde, FETÖ mensupları ve çeşitli ülke konsolosluk görevlileriyle çok sayıda iletişim kurulduğu ortaya kondu.

85 MİLYON LİRALIK PARA TRANSFERİ

Hüseyin Gün’ün, MASAK incelemeleri sonucunda herhangi bir ticari işletmesi olmamasına rağmen yurtiçi ve yurtdışında büyük miktarda para transferleri gerçekleştirdiği belirlendi. Hesaplarında toplamda 85 milyon lira nakit çekimi olduğu kaydedildi. Gün’ün el yazısı defterlerinden yapılan incelemeler, kendisinin görüşmeler yaptığı kişi ve kurumları kaydettiğini, FETÖ’nün üst düzey yöneticisi olarak bilinen Mustafa Özcan ile görüşüp önerilerini not aldığını, bu bilgileri de yabancı istihbarat mensuplarıyla paylaştığını ortaya koydu.

İKİ ESKİ BAKANA AİT FOTOĞRAF

Savcılık, Hüseyin Gün’ün iletişiminde FETÖ mensupları tarafından kullanılan ByLock Talk and Chat benzeri bir uygulama üzerinden irtibat kurduğunu açıkladı. Yapılan görüşme ve yazışmalarda, yabancı bir ülke istihbarat görevlisinin, Gün’e önceki iki bakanın da yer aldığı bir grup için uzaktan çekilmiş fotoğraf gönderdiği belirlendi.

NECATİ ÖZKAN’A GÖNDERİLEN MESAJ

Hüseyin Gün’ün aynı uygulama aracılığıyla Ekrem İmamoğlu’na yönelik suç örgütü yöneticilerinden biri olan şüpheli Necati Özkan ile de yazışmalar gerçekleştirdiği tespit edildi. İncelemelerin sonucunda, Gün’ün Özkan’a “Murat Ongun’un cep telefonunun casus yazılım ile dinlenebilir hale getirildiğini, bu nedenle Murat’ın Ekrem Bey ile yapılacak özel toplantılara telefonunu getirmemesi gerektiğini” belirten mesajlar gönderdiği belirlendi.

EKREM İMAMOĞLU’NUN KATILIMI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, elde edilen bilgiler ışığında Ekrem İmamoğlu’nun suç örgütünün esas amacının para kazanarak kendilerinin Cumhurbaşkanlığı için fon toplamak olduğunu, bu doğrultuda 2019 seçim sürecinde Hüseyin Gün ve Necati Özkan’ın birlikte hareket ederek seçmenlerin gizli bilgilerini sızdırdığı ve seçim bölgelerine ilişkin analizler yaptıkları sonucuna vardı. Ayrıca, bu bilgilerin yabancı istihbarat ile paylaşıldığı tespit edildi. İmamoğlu ile Gün’ün de irtibatları olduğu ve ortak buluşmalara katıldıkları belirlendi.

MERDAN YANARDAĞ İLE YAZIŞMALAR

Soruşturma kapsamında Merdan Yanardağ’ın, Ekrem İmamoğlu’nun suç örgütü yönetiminde yer alan Hüseyin Gün ile birçok irtibatı olduğu ve bu süreçte basın ayağını organize ettiği belirtildi. 2019 yerel seçimlerinde, yabancı istihbarat ile işbirliği içinde seçimlerin manipülasyonunu yapmaya çalıştıkları ifade edildi.

İMAMOĞLU’NUN ifadesi

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Ekrem İmamoğlu, Merdan Yanardağ’ı gazeteci kimliği dolayısıyla tanıdığını, Necati Özkan’ın ise kendisinin siyasi kampanyalarını yöneten bir danışman olduğunu ifade etti. Hüseyin Gün’ü tanımadığını, onunla birlikte olan kişinin de geçmişteki tebrik ziyaretlerinden kaynaklandığını söyledi.

YAZIŞMALARDA KİŞİLER HAKKINDAKİ BİLGİLER

İfadesinde “Wickr Me” uygulamasını hiç kullanmadığını ve üyeliği olmadığını söyleyen İmamoğlu, kendisine atfedilen ifadelerin kastedilen kişiyi ifade edip etmediğinden emin olmadığını, ancak bu yazışmalarla bir ilgisi bulunmadığını belirtti.

HÜSEYİN GÜN’ÜN İtiraftaki Detayları

Soruşturma sürecinde Hüseyin Gün’ün hem emniyet hem de savcılığa etkin pişmanlık çerçevesinde ifade verdiği öğrenildi. Gün, teknoloji yatırımcısı olduğunu iddia ederek, belirli miktarda aylık gelirinin bulundugunu kaydetti. İltisaklı olduğu Necati Özkan ile 2019 seçim süreçlerinde ortak çalıştığını belirtip, yaptıkları analizlerin kapsamını açıkladı.

MERDAN YANARDAĞ’IN İTİRAFLARI

Yanardağ, savcılığa verdiği beyanında, Hüseyin Gün’ü S.A. isimli kişinin partneri olarak tanıdığını ve bu kişiyle sadece birkaç kez görüştüğünü söyledi. Yanardağ, Hüseyin Gün’den maddi yardım almadığını ve ifadesinde geçen olaylar hakkında bilgi sahibi olmadığını açıkladı.