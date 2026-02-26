Siyasi Navigasyon Problemi İleri Düzeye Taşındı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Kabe’de Hacılar” ilahisine yönelik eleştirilerini gündeme getirdi. Özel, bu durumu “Meclis’te ilahi okunmaz” ifadeleriyle kınadı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı ve Özgür Özel’e yönelik sert ifadeler kullandı.

YANLIŞ TESPİT VE DAYANIKSIZ TEŞHİSLER

Çelik, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda şu sözlere yer verdi: “CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sayın Cumhurbaşkanımızı grup toplantımızda ‘ilahi okuyor’ şeklinde eleştirmiş. Özgür Özel’in ‘siyasi navigasyon’ problemi vahim bir duruma geldi. Tespitleri yanlış ve teşhisleri dayanaksız olduğu için kendi rekorlarını kırmaya devam ediyor.”

AK PARTİ MİLLETİN PARTİSİDİR

Çelik, AK Parti’nin milletin partisi olduğunu vurgulayarak, “Evlerde, yollarda vatandaşlarımızın dilinden düşmeyen güzel sözlerin, okul bahçelerinde çocuklarımızın neşesi eşlik eden ifadelerin Cumhurbaşkanımız tarafından dillendirilmesi bizim ruh kökümüzün bir sonucudur. Sayın Özgür Özel, bir türlü bunları anlamıyor çünkü özgürlük denildiğinde baskı, millet denildiğinde ise vesayet anlayışı sergileyen bir siyasi geleneği sürdürüyor. Bu nedenle AK Parti grubunda sadece milletin dili konuşuluyor, bu da kendisine zorluk çıkarıyor.” ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANIMIZIN DOĞUM GÜNÜ KUTLU OLSUN

Ayrıca Çelik, “Milletin adamı Cumhurbaşkanımızın doğum günü kutlu olsun. Sadece millete adanmış ve yalnızca milletin dilini savunan yürüyüşünün nice bereketli yılları olsun” sözleriyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’a mesaj gönderdi.