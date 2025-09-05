Skandal, Fare İle Bebek Ölümleri!

SKANDAL GÜVENLİK GÖRÜNTÜLERİYLE ORTAYA ÇIKTI

Olay, güvenlik kameralarının incelenmesiyle ortaya çıktı. Görüntülerde bir farenin tıbbi ekipmanların üzerinde atlayarak bebek yatakları arasında dolaştığı açıkça görüldü. Olayın ardından bebekler farklı birimlere taşındı fakat ihmal, acı bir sonuç doğurdu.

İKİ BEBEK BİR HAFTA ARAYLA KAYBEDİLDİ

İlk bebek 31 Ağustos gecesi yaşamını yitirirken, ikinci bebek de yapılan tüm müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetti. Her iki bebeğin de çeşitli sağlık problemleri nedeniyle yoğun bakımda takip altında olduğu belirtildi.

BAŞHEKİMİN AÇIKLAMALARI TEPKİ ÇEKTİ

India Today’in haberine göre, bebeklerden birinde parmaklarda, diğerinde ise baş ve omuz bölgesinde fare ısırıkları tespit edildi. Ancak hastane başhekimi Dr. Ashok Yadav, ölümlerin doğum komplikasyonlarından kaynaklandığını öne sürdü ve Tedavi sürecinde ebeveynlerin yeterince gözetim sağlamadığını ifade etti.

HEMŞİRELER GÖREVDEN ALINDI

Hijyen eksikliği ve ihmaller zincirinin oluşturduğu sorunlar sonrası iki hemşirenin görevden uzaklaştırıldığı, bir başhemşirenin ise görevden alındığı açıklandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaşanan trajik olayın hemen ardından sağlık otoriteleri kapsamlı bir soruşturma başlattı. Sorumluların belirlenmesi ve ihmal durumlarının açığa çıkarılması için çalışmalar hızlandırılıyor.