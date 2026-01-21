Skoda Türkiye 2025’te Satış Rekorunu Tazeledi

ÇEK OTOMOBİL ÜRETİCİSİ SKODA’DAN REKOR SATIŞ

Çek otomobil üreticisi Skoda, artan müşteri talepleri doğrultusunda 2025 yılı itibarıyla küresel satışlarını bir önceki yıla göre yüzde 12,7 oranında artırmayı başardı. Marka, dünya genelinde toplamda 1 milyon 43 bin 900 adet araç satışı gerçekleştirerek son altı yılın en yüksek satış rakamına ulaştı.

TÜRKİYE PAZARINDAKİ BAŞARI

Türkiye pazarı, 45 bin 321 adetlik satış rakamı ile markanın en önemli merkezlerinden biri haline gelerek kendi rekorunu tazeledi. Bu başarı ile Türkiye, Almanya, Çek Cumhuriyeti, Birleşik Krallık, Polonya ve Fransa’nın ardından Skoda’nın en çok tercih edildiği ülkeler arasında yerini sağlamlaştırmış oldu.

ELEKTRİKLİ MODELLERE ARTAN TALEP

Markanın tamamen elektrikli ve şarj edilebilir hibrit model satışları yıllık bazda yüzde 25,7 oranında bir artış gösterdi. Geçtiğimiz yıl satılan her dört Skoda modelinden birinin elektrifikasyon teknolojisine sahip olması, markanın dönüşüm sürecinin hızını gözler önüne seriyor.

EN POPÜLER MODELLER

190 binin üzerinde satış adedi ile Skoda’nın en çok tercih edilen modeli Octavia olurken, elektrikli Elroq modeli Avrupa pazarında ikinci sıraya yükseldi. Skoda, 2026 yılında hız kesmeden tamamen yeni SUV modeli Epiq ve yedi kişilik Peaq modellerini kullanıcıların beğenisine sunmaya hazırlanıyor.