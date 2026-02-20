Skriniar’ın Sakatlık Durumu Ciddi Düzeyde Açıklandı

skriniar-in-sakatlik-durumu-ciddi-duzeyde-aciklandi

FENERBAHÇE’DE SKRINIAR ŞOKU

Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda Nottingham Forest ile oynadığı karşılaşmada savunma oyuncusu Milan Skriniar, 26. dakikada sakatlanarak oyuna devam edemedi. Slovak stoper, yerini Çağlar Söyüncü’ye bıraktı. Pas atma anında yaşadığı sakatlık sonrası durumu endişe verici bir hâl aldı. Maç sonunda teknik direktör Domenico Tedesco yaptığı açıklamada, “Skriniar’ın durumu ciddi görünüyor. Büyük bir problem. Yarın kontrol edeceğiz ama ciddi gözüküyor” şeklinde değerlendirmede bulundu.

SKRINIAR’IN İYİLEŞMESİ İÇİN BEKLEYİŞ

Kasık bölgesinde problem yaşayan Skriniar’ın sahalardan 1 ay uzak kalabileceği belirtiliyor. Tecrübeli oyuncunun kesin durumu bugün MR sonucuna göre netleşeceği ifade ediliyor. Sarı-lacivertli ekipten yapılan açıklamada, “Futbol A Takımımızın kaptanı Milan Skriniar’ın dünkü Nottingham Forest maçında yaşadığı sakatlık sonrası Ataşehir Medicana Hastanesi’nde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan değerlendirme neticesinde sağ kasığında kısmi yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır” denildi.

SAKATLIĞI MAÇ PROGRAMINI ETKİLEYEBİLİR

4-6 hafta sahalardan uzak kalması beklenen Skriniar’ın en az 1 ay oynayamaması durumunda kaçıracağı maçlar da belirlendi. Bu senaryoya göre, oyuncu Kasımpaşa, Nottingham Forest (D), Antalyaspor (D), Gaziantep FK (D), Samsunspor, Fatih Karagümrük (D) ve Gaziantep FK karşılaşmalarında forma giyemeyecek. Eğer sakatlığı 1 aydan uzun sürerse, Beşiktaş mücadelesinde de takımdaki yerini alamayacak.

