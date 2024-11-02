Şoför, İki Yolcunun Ölümüne Neden Oldu

KAZA YERİ VE OLAY

Kaza, kent merkezi Paşa Cami Kavşağı yakınlarında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, şehir içi yolcu taşıyan F.T. yönetimindeki 03 M 0162 plakalı minibüs, yolcu indirmenin yasak olduğu bir bölgede yabancı uyruklu N.I.M. ve S.K.Y.’yi indirdi. Minibüs sürücüsü, geri manevra yaparken indirdiği yolcuları aracın altına aldı. Diğer yolcular, durumu fark ederek sürücüyü uyarıp aracı durdurmasını sağladı.

KAZADA YARALANANLARIN DURUMU

Minibüsün altında kalan iki kişi, diğer yolcuların haber vermesiyle olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olay anı, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameraları tarafından kaydedildi.

Kaza sonrası yapılan müdahalelerle dolmuş şoförü gözaltına alındı ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şoför tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şoför, olayla ilgili dolmuşu yanlışlıkla geri kaçırdığını öne sürdü.