Soğuk Hava Dalgası Trafikte Zorluklar Yaşatıyor

soguk-hava-dalgasi-trafikte-zorluklar-yasatiyor

Doğu Anadolu Bölgesi’nde etkili olan soğuk hava dalgası ve kar yağışı, yüksek kesimlerde trafik koşullarını olumsuz etkiliyor.

YOĞUN KAR YAĞIŞI SÜRÜCÜLERİ ZOR DURUMDA BIRAKIYOR

Van-Hakkari karayolu üzerinde yer alan 2225 rakımlı Kurubaş Geçidi’nde meydana gelen yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle görüş mesafesi ciddi şekilde azalıyor. Sürücüler, bu zorlu hava koşullarında zor anlar yaşıyor.

YOL AÇIK TUTULUYOR

Karayolları ekipleri, geçitte yolun açık kalmasını sağlamak için aralıksız kar küreme ve tuzlama çalışmaları gerçekleştiriyor. Bununla birlikte, yetkililer bölgede seyahat edecek olan sürücülere zincirsiz ve kış lastiği olmadan yola çıkmamaları yönünde uyarılarda bulunuyor. Dikkatli ve kontrollü seyir önerisi de sürücüler için önem taşıyor.

