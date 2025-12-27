Soğuk Hava Dalgası Türkiye Genelinde Etkili Olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre Rusya’dan gelen soğuk hava dalgası, Türkiye genelinde etkisini giderek arttırıyor. Hava sıcaklıklarının; başta kuzey, iç ve doğu bölgeleri olmak üzere hissedilir şekilde azalması öngörülüyor. Özellikle kuruma ve don olaylarına karşı dikkat çekmek amacıyla MGM, bugün bu bölgeler için uyarılarda bulundu.

İSTANBUL’DA SOĞUK HAVA 8 GÜN SÜRECEK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi, kentin 6 ila 8 gün boyunca İzlanda kökenli soğuk hava dalgasının etkisi altında kalacağını duyurdu. Bu durum, İstanbul’da bulutlu havanın ardından soğuk hava ve fırtınanın etkili olacağı anlamına geliyor. Sıcaklıkların 4 dereceye kadar gerilemesiyle, yağışların Avrupa Yakası’nın kuzey kesimlerinde karla karışık yağmur ve hafif kar şeklinde görülmesi beklenirken, birçok bölgede de buzlanma ve don olacağına dair uyarılar yapıldı.

12 KENTE TURUNCU UYARI YAPILDI

Kıyı bölgelerde sağanak yağışların, iç ve doğu kesimlerde ise kar yağışının beklenmesi öngörülüyor. Batı Karadeniz’in yüksek kesimleri, İç Anadolu’nun doğu bölgeleri, Doğu Karadeniz’in yüksek kesimleri, Doğu Anadolu ile Diyarbakır, Batman ve Siirt gibi illerin kuzey kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışlarına hazırlıklı olunması gerektiği belirtildi. Hava durumu raporuna göre; Bingöl, Bitlis, Bolu, Hakkari, Kastamonu, Muş, Van, Zonguldak, Şırnak, Bartın, Karabük ve Düzce illeri için turuncu uyarı yapıldı.

26 İLDE SARı ALARM VERİLDİ

Ağrı, Artvin, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Kars, Kayseri, Kocaeli, Konya, Nevşehir, Niğde, Rize, Sakarya, Siirt, Sinop, Sivas, Trabzon, Tunceli, Yozgat, Bayburt, Batman ve Ardahan illerinde sarı alarm verildi. Soğuk hava koşulları nedeniyle, Sakarya’nın güney ve doğu kesimlerinde ile Kocaeli’nin güney kesimlerinde 5 ila 20 santimetre arasında kar kalınlığı bekleniyor. Akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi tahmin edilen bu kar yağışlarının yolculukta aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklar yaratabileceği için tedbirli olunması gerektiği çağrısı yapıldı.

DENİZDE FIRTINA BEKLENİYOR

Meteoroloji, Karadeniz ve Akdeniz’de 50-75 km/saat hızla fırtına beklendiğini bildirdi. Ayrıca, bazı şehirlerde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları ise şu şekilde sıralanıyor: Kırklareli 1, 6 derece; İstanbul 4, 7 derece; Denizli 5, 7 derece; İzmir 5, 10 derece; Adana 6, 15 derece; Ankara 0, 3 derece; Samsun 5, 8 derece; Malatya -1, 3 derece; Erzurum -4, 1 derece; Kars -9, -1; Diyarbakır 1, 7 derece; Gaziantep 2, 9 derece.