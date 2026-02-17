Soğuk Hava Etkisi İki Gün Devam Edecek

soguk-hava-etkisi-iki-gun-devam-edecek

Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava ve yağışlar, iki gün boyunca devam edecek. Meteoroloji’nin yeni tahminlerine göre, perşembe günü hava sıcaklıkları 8 ila 10 derece düşmesi bekleniyor. Ancak hafta sonunda sıcaklıklar yeniden artarak mevsim normallerinin üzerine çıkacak.

METEOROLOJİDAN AÇIKLAMALAR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, yurt genelindeki mevcut hava durumu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Çelik, yurdun batısında etkili olan Orta Akdeniz kaynaklı sistemin yarın itibarıyla ülke genelinde yağışlara sebep olacağını bildirdi. Çelik, yağışların çoğunlukla sağanak şeklinde düşeceğini ifade ederken, Toroslar’ın yüksek kesimlerinde bu yağışların karla karışık yağmur ve kar olarak görülebileceğini belirtti.

TOZ TAŞINIMI DEVAM EDİYOR

Çelik, bu hafta başında etkili olan toz taşınımının doğu bölgelerde hâlâ devam ettiğini vurgulayarak, “Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde toz taşınımı hala mevcut. Yarın ve perşembe günü, özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde toz taşınımı yine görülecek. Yağışlar bu bölgede çamur şeklinde gerçekleşebilir. Hava kirliliğine de olumsuz etkisi olacak. Bu durumlara karşı dikkatli olmak gerekiyor.” şeklinde konuştu.

ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE YAĞIŞ BEKLENİYOR

Çelik, yurdun güney kısımlarında sürmekte olan kuvvetli yağışların yarın devam edeceğini belirterek, bu bölgedeki yağışlara karşı uyarıda bulundu. Perşembe günü batı bölgelerinde havanın açılacağını aktaran Çelik, sadece doğu bölgelerinde yağış beklendiğini ve batıda sıcaklık düşüşlerinin meydana geleceğini dile getirdi. Özellikle perşembe sabahı için sıcaklıkların mevsim normallerinin seviyesine düşeceği bildirildi.

İSTANBUL’DA SICAKLIKLAR ARTACAK

Ankara, İstanbul ve İzmir’de yarın yağışların beklenildiğini aktaran Çelik, perşembe günü bu üç büyükşehirde de parçalı bulutlu hava hakim olacağını bildirdi. Kuzeyden esen rüzgarların etkisiyle sıcaklıkların hafta sonuna doğru Ankara’da 13, İstanbul’da 16 ve İzmir’de 17 dereceye kadar çıkabileceği belirtildi.

