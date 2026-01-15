Soğuk Havalar Batıda Da Etkili Olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’ne (MGM) ait verilere göre, özellikle doğu illerini etkileyen soğuk hava koşulları, pazar gününden itibaren batıya da yayılacak. Bugün 6 derece olarak tahmin edilen en düşük sıcaklığın, pazartesi günü 3, salı günü ise 2 dereceye kadar düşmesi öngörülüyor.

HAVA DURUMU DEĞİŞİYOR

Pazar günü İstanbul, Yalova, Düzce ve Kocaeli çevresinde karla karışık yağmur yağışı bekleniyor. Pazartesi günü ise bu yağışların kara döneceği bildiriliyor.

DOĞU İLLERİNDE DON OLAYI

Doğu illerinde ise sıcaklıklar oldukça düşük seyrediyor. Kars’ta en düşük sıcaklığın eksi 14, Ardahan’da ise eksi 18 derecelere kadar ulaşması bekleniyor. İç kesimlerde buzlanma ve don olayı da görülebiliyor.

SARI KODLU ALARMLAR YAYINLANDI

MGM, Karabük, Bartın ve Kastamonu illerine yönelik sarı kodla kuvvetli kar uyarısı duyurdu. Ayrıca, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusundaki eğimli alanlarda çığ tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

FIRTINA TEHLİKESİ

Doğu Akdeniz’in iç kesimlerinde ise saatte 70 kilometre hıza ulaşabilecek fırtına için uyarı yapıldı.

BEKLENEN EN YÜKSEK HAVA SICAKLIKLARI

Bugün bazı şehirlerde beklenen en yüksek sıcaklıkların, Kırklareli 1/9, İstanbul 6/12, Denizli 3/13, İzmir 5/15, Adana 0/12, Ankara -1/3, Samsun 1/10, Erzurum -13/-8, Malatya -8/1, Kars -14/-8, Diyarbakır -4/4 ve Gaziantep -4/8 derece civarında olacağı tahmin ediliyor.