Trafik Cezalarında Yeni Düzenlemeler Meclis’te Görüşülüyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde trafik cezalarının artırılması için getirilen kanun teklifi çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Karayolları Trafik Kanunu’nda yapılacak değişikliklere dair kabul edilen 10 madde, ağırlık ve boyutları bakımından özel yüklerin taşınabilmesi için Karayolları Genel Müdürlüğü’nden izin alınmasını zorunlu hale getiriyor.

EHLIYETSİZ SÜRÜCÜLERE YENİ CEZALAR

Bu yeni maddelere göre, sürücü belgesi olmayanların motorlu araç kullanmaları durumunda 40 bin lira, ehliyetleri geçici olarak iptal edilenlerin araç kullanması halinde ise 200 bin lira idari ceza uygulanacak. Ayrıca, sürücü belgesi iptal edilen kişilerin motorlu araçları kullanmaları durumunda da yine 200 bin lira ceza söz konusu olacak. Araçların işletilmesine izin veren kişiler de tescil plakaları üzerinden 40 bin lira idari ceza ile karşılaşacak.

DÜĞÜN KONVOYUNDAKİ CEZALAR

Trafikte makas atanlar ile otoyolda veya bölünmüş yolda ters yönde gidenlerin yanı sıra araçlarını konvoy şeklinde veya bağımsız bir şekilde sürerek diğer araçların geçişini zora sokanlar, 90’ar bin lira ceza ile cezalandırılacak. Bu sürücülerin sürücü belgeleri 60 gün boyunca geri alınacak, araçlar ise 30 gün süreyle trafikten men edilecek. Saldırı amacıyla başka bir aracı takip eden veya bu amaçla araçtan inen sürücülere 180 bin lira ceza uygulanacak, sürücü belgeleri 60 gün boyunca geri alınacak ve araçlar 30 gün süresince trafikten men edilecek.

PSİKOTEKNİK İNCELEME ZORUNLULUĞU

Araçlarını ters yolda süren, başka bir aracı takip eden veya araçtan inen sürücülerin belgeleri geri alındıktan sonra, psikoteknik değerlendirmeden geçirilerek iade edilecek. Kırmızı ışık ihlali gerçekleştiren sürücülere, tekrar eden ihlallerde kademeli olarak artacak cezalar verilecek. İhlallerin son yıl içinde 2. gerçekleşmesi halinde 10 bin, 3.’de 15 bin, 4.’de 20 bin, 5.’de 30 bin ve 6. ihlalde 80 bin lira idari ceza uygulanacak.

DUR İHTARINA UYMAYANA CEZA

Polislerin uyarı ve işaretlerine rağmen “dur” ikazına uymayan sürücüler 200 bin lira idari ceza alacak, sürücü belgeleri 60 gün süreyle geri alınacak ve araç 60 gün süreyle trafikten men edilecek. Kırmızı ışık ihlali yaparak trafik kazasına sebep olan sürücülerin belgeleri 60 gün süreyle geri alınacak. Son bir yıl içinde kırmızı ışık ihlalini 3 defa gerçekleştirenlerin belgeleri 30, 4 defa ihlal edenlerin 60, 5 defa ihlal edenlerin 90 gün süreyle geri alınacak. Kırmızı ışık kuralını 6 defa ihlal edenlerin sürücü belgeleri iptal edilecek.