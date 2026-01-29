Soğuk Ve Yağışlı Hava Dalgası Türkiye’yi Etkisi Altına Alıyor

Yoğun kar ile soğuk hava etkisini kaybederken, Türkiye genelinde bahar sıcaklıkları sona eriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, hafta sonundan itibaren ülke yeni bir soğuk ve yağışlı hava dalgası ile karşı karşıya kalacak. Tahminler, pazartesi gününden itibaren Trakya’da sıcaklıkların hızla düşeceğini gösteriyor. Bugün Kırklareli ve Edirne’de 12 derece civarında seyredebilecek hava sıcaklıklarının, haftanın başında eksi 1 dereceye kadar gerilemesi bekleniyor. Böylece bölgede sıcaklıkların yaklaşık 13 derece düşmesi öngörülüyor. İstanbul’da ise bugün 15 dereceye ulaşan sıcaklıkların, yeni haftayla birlikte 9 derecenin altına inmesi öngörülüyor.

20 İL İÇİN YAĞIŞ VE FIRTINA UYARISI

Bugün itibarıyla batı bölgelerde yağışların etkisini artıracağı predeksiyonları yapılıyor. Marmara, Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz, İç Anadolu’nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile Nevşehir ve Karaman çevrelerinde sağanak yağış bekleniyor. Ayrıca, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda kar yağışının görüleceği değerleniyor.