Soğutucu Kutuda Sürüklenen Balıkçılar Kurtarıldı

Dünya Gündemi
Denizde kurtarma çalışmaları yapan bir bot ve soğutucu kutu
Meksika donanması, kaybolan iki balıkçıyı beş gün sonra kurtararak denizdeki arama çalışmalarının önemini bir kez daha gözler önüne serdi.
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Meksika donanması, iki balıkçının açık denizde beş gün boyunca yiyecek ve susuz kalarak yaklaşık 150 mil sürüklendikten sonra kurtarıldığını açıkladı. Kurtarma çalışmaları, balıkçıların bağlı olduğu kooperatifin 14 Ağustos’ta 53 ve 32 yaşındaki balıkçılarla irtibatın koptuğunu bildirmesiyle başladı. Donanma, Pasifik Okyanusu’nda geniş bir alanı deniz ve hava araçlarıyla taradı ve iki balıkçıyı Meksika’nın Guatemala sınırındaki Chiapas eyaleti açıklarında yaklaşık 150 mil mesafede büyük bir balıkçı kutusunun içinde buldu.

14 AĞUSTOS'TA BAŞLAYAN ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI

İki balıkçı, denizde kaybolmalarının ardından yürütülen geniş çaplı arama operasyonu sonucunda sağ olarak bulundu. Meksika donanması, ülkenin güneyindeki Chiapas eyaleti açıklarından yaklaşık 150 mil uzaklıkta bir balıkçı kutusunun içinde sürüklenen iki kişiyi tespit etti. Balıkçıların içinde bulunduğu büyük turkuaz renkli kutu, karanlık okyanus dalgalarında süzülürken kurtarma ekipleri bölgeye yöneldi ve bir gemi kutunun yanına yaklaşarak iki balıkçıyı güvenli şekilde kurtardı.

KURTARMA ANININ GÖRÜNTÜLERİ VE BALIKÇILARIN AÇIKLAMALARI

Kurtarılan balıkçılar helikopterle limana ulaştırıldı ve tıbbi müdahalenin ardından aileleriyle buluşturuldu. Meksika donanması, balıkçıların kimliklerini açıklamazken teknelerinin nasıl kullanılamaz hale geldiği de netlik kazanmadı. Donanmanın paylaştığı videoda “Hayatta kalabileceğimizi düşünmüyorduk” diyen bir balıkçı, yapabildikleri tek şeyin Tanrı’ya dua etmek ve donanmadan yardım beklemek olduğunu söyledi. Diğer balıkçı ise “Hayal edilebilecek en zor şeydi, bunu kimseye yaşatmak istemem, en kötü düşmanıma bile” ifadelerini kullandı. Balıkçılar, denizde geçirdikleri beş gün boyunca hiçbir şey yemediklerini ve içmediklerini belirtti. Donanma, bu kurtarmanın insan hayatını denizde koruma konusundaki kararlılığını gösterdiğini vurguladı.

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