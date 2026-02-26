Söke’de Define Kazısı Üzerinde Cinayet Şüphelileri Tutuklandı

Aydın’ın Söke ilçesinde gerçekleştirilen kaçak define kazısı, bir erkeğin cesedinin yanında bulundu. Pazar günü, Nallıca mevkiinde uçurumda hareketsiz bir bedenin yer aldığı ihbarı üzerine, olay yerine giden ekipler, 46 yaşındaki Mehmet Çiftçi’nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Olayın şüpheli bir durum arzetmesi nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

GÖZALTILAR VE SORUŞTURMA

Olayla alakalı olarak 9 şüpheli gözaltına alındı. Bunlardan, Mehmet Çiftçi’nin eşi ve oğlu dahil toplam 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, A.T., E.P., H.C., ve O.Ö. tutuklandı. Tutuklanan zanlıların, kazı sırasında patlayıcı kullanılan bir alanda meydana gelen olay sonrası Çiftçi’nin cesedini uçurumdan attıkları iddia ediliyor.

İFADELER VE ŞÜPHELİLERİN SAVUNMALARI

Maktulün eşi, ifadesinde kocasının daha önce ‘aile olduğumuz belli olsun’ diyerek kendilerini kaçak kazı yapılan yerlere götürdüğünü öne sürdü. Olay günü, araçta beklerken kazı yapılan alanda patlama sesi duyduğunu belirten kadın, kendisine kocasının hayatını kaybettiğinin söylendiğini, A.T.’nin de olayı intihar süsü vermek için planladığını ifade etti. Maktulün eşi, dedi ki: “A.T. eşimin telefonunu aldı ve şifresini bana açtırdı. Görüşmeleri ve mesajları sildi ve geri üzerine koydu. Daha sonra telefon sinyallerinin belli olmaması için ‘Biz İzmir’e gidelim, sen daha sonra kavga ettik yanımdan ayrıldı ve daha önceden de intihara teşebbüs etti gibi söyle ve müracaatta bulun.’ diyerek ayrıldılar.”

ŞÜPHELİLERİN SAVUNMALARI

Eşinin durumu hakkında ne yaptıklarını sorduğunda A.T.’nin kendisine “Ya hapse gireceksin, ya da böyle olacak.” dediğini dile getiren kadın, “Ben de bunun üzerine içimin rahat olmadığını ve eşimin bir çöp gibi bir yere atılmaması gerektiğini, bir mezarı olması gerektiğini söyledim. Daha sonra olay yerinden hep beraber ayrıldık.” şeklinde beyanda bulundu. Olayın şokuyla ne yapacağını bilemediğini ve o gün söylenenleri kabul ettiğini belirten şüpheli ise, pişmanlık duyduğunu ve eşinin orada bırakılmasına neden olanlardan şikayetçi olduğunu ifade etti. Ancak tutuklanan şüpheliler, suçlamaları reddettiler.