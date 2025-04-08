Somer Sivrioğlu, MasterChef’ten Kovuldu Mu?

CHP BOYKOT FİLMİNE KATILIM ÇAĞRISINDA BULUNDU

Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), pek çok markayı boykot listesine ekledi. CHP Genel Başkanı Özel, çeşitli medya kuruluşları da dâhil olmak üzere bazı şirketlerin boykot edilmesini istedi ve yakın zamanlarda ülke genelinde bir boykot çağrısı yaptı.

SOMER SİVRİOĞLU’NA YÖNELİK İDDİALAR YÜKSELDİ

Boykot çağrısına gelen tepkiler sürerken, TV8’de yayınlanan MasterChef programının jüri üyesi Somer Sivrioğlu hakkında dikkat çekici iddialar ortaya çıktı. Sosyal medyada, Sivrioğlu’nun boykota destek verdiği ve bu nedenle MasterChef’ten kovulduğu yönünde iddialar dolaşmaya başladı.

Somer Sivrioğlu, menajeri aracılığıyla boykota destek verdiği yönündeki iddiaları reddetti. Sivrioğlu, “Genel protestoyu da desteklemiyorum. Boykotu böyle bir ekonomide doğru bulmuyorum. Ama özgür irade ile herkes istediği yerden alışveriş yapabilir, buna karışamayız.” açıklamasını yaptı.

KOVULDU İDDİALARI ASILSIZ ÇIKTI

Ayrıca, Sivrioğlu’nun menajeri, “Somer Sivrioğlu, MasterChef’ten kovuldu” iddiasını da yalanladı. Sivrioğlu’nun 2 Nisan’da boykota destek vererek dükkanlarını kapattığı iddiasının gerçek dışı olduğunu belirten menajeri, boykot günü Sivrioğlu’nun Avustralya’dan yeni döndüğünü ve dükkanlarının açık olduğunu açıkladı.

SOSYAL MEDYADAN CEVAP VERDİ

Ünlü şef Somer Sivrioğlu, “MasterChef’ten kovuldu” iddialarına sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla da yanıt verdi. SuperHaber’in paylaştığı bilgilere göre, Sivrioğlu, stüdyoda çekildiği bir fotoğrafını “Evimizdeyiz, başladık” notuyla paylaşıp, MasterChef’in sosyal medya hesabını etiketledi.

SOMER SİVRİOĞLU HAKKINDA KISACA

Sivrioğlu, 1971 yılında İstanbul’da doğdu. Bilkent Üniversitesi Turizm ve Otelcilik bölümünden mezun olduktan sonra, 25 yaşında akademik kariyer yapmak için Avustralya’ya gitti. Burada yüksek lisans yaparken birçok restoranda yöneticilik yaptı. Deneyimleri ile Efendy isimli restorana imza attı. Bu restoran, Sydney’de mutfağımızı temsil eden ödüllü bir mekân. Sivrioğlu, Avustralya’da çekilen MasterChef programında da misafir jüri olarak yer aldı. 2015 yılında David Dale ile birlikte “Anadolu: Türk Mutfağında Bir Macera” adlı kitabı yayımladı.

KİTABINDA HER ÇEŞİT TARİFİ PAYLAŞTI

Bu kitapta, Osmanlı İmparatorluğu’nun vazgeçilmez tatlarından İstanbul’un sokak lezzetlerine, Doğu’nun yöresel ürünlerinden Ege’nin deniz mahsullü mezelerine kadar birçok tarif mutfak meraklılarıyla buluştu. Somer Sivrioğlu, 2018 yılından bu yana TV8’deki MasterChef Türkiye yarışmasında jüri koltuğunda yer almakta. 2001 yılında evlendiği Aslı Sencer ile 2021 yılında ayrılan Sivrioğlu’nun iki çocuğu bulunuyor.