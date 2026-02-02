Sömestir Tatilinde Erciyes: 1,4 Milyon Turist Ağırladı

Sömestir tatilinin son anında Erciyes, yerli ve yabancı misafirlerini karşılamaya devam etti. Kayak yaparak tatilin son gününü değerlendirmek isteyenler, kendilerini Erciyes Kayak Merkezi’nin pistlerine attı.

DOLU DOLU BİR SÖMESTİR GEÇİRİLDİ

Pistler, hem yerli hem de yabancı turistlerle kalabalıklaşırken, çocuklar kar üzerindeki eğlencelerine doyasıya devam etti. Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Akşehirlioğlu, sömestir boyunca toplam 1 milyon 400 bin misafir ağırladıklarını belirterek, “Dolu dolu bir sömestir geçirdik,” ifadesini kullandı.

1,4 MİLYON MİSAFİR SAYISINA ULAŞILDI

Akşehirlioğlu, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “18 Aralık’ta sezonu açtık. Güzel kar yağışı ile birlikte yılbaşını karşıladık, arkasından sömestirin öncesinde yağan kar tatilin keyfini artırdı. Sömestir döneminde Erciyes dolup taştı. ‘Şimdi tam Erciyes zamanı’ sloganıyla başlamıştık ve gerçekten de bunun hakkını verdi. Hedeflediğimiz rakama, son gün itibariyle ulaştık. Şu anda sömestir içinde 1,4 milyon misafir sayısına ulaşmış bulunmaktayız. Sömestire gelene kadar 1 milyon ziyaretçiye ulaşmıştık. Böylece sezon sonunda hedeflediğimiz 3 milyona doğru emin adımlarla ilerliyoruz.”

OTELLER YÜZDE 100 DOLULUĞA ULAŞTI

Tatil süresince otellerin yüzde 100 doluluk oranına ulaştığını ve tatil sonrasında da rezervasyonların sürdüğünü aktaran Akşehirlioğlu, açıklamalarını şöyle tamamladı: “Erciyes son zamanlarda oldukça kalabalık hale geldi. İmkanı olanlar, sömestirin bir hafta öncesine ve bir hafta sonrasına rezervasyon yaptırarak tatil sürelerini bir aya çıkarabiliyor. Sömestirin hemen ardından da yoğunluğumuz devam edecek. Hem şehir otellerimiz hem de Erciyes’teki otellerimiz tatili yüzde 100 dolulukla geçirdi.”

SÖMESTİR SONRASINDA DA DOLULUK YÜZDE 90’IN ÜZERİNDE DEVAM EDİYOR

Önümüzdeki günlerde otellerin aynı şekilde rezervasyon almaya devam edeceği ve doluluk oranlarının yüzde 90’ın üzerinde olacağı vurgulandı. Akşehirlioğlu, “Bu sene, inşallah bayram tatilinin de kış tatilinin içine alınmasıyla birlikte, bir sezonda yılbaşı, sömestir ve bayram tatili ile 3-4 farklı pik yaptığı dönem yaşayacağız. Kayakseverler burada dolu dolu bir Erciyes dönemi geçirecek.” şeklinde sözlerini tamamladı.