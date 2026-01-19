Sompo Sigorta 51,3 Milyar TL Prim Üretti Hedefler Büyüyor

2025 YILINDA SİGORTA SEKTÖRÜ BÜYÜME GÖSTERDİ

2025 yılında ekonomik istikrarın artması ve enflasyonun düşüş göstermesi, sigorta sektörünü olumlu bir şekilde etkiledi. Hayat dışı sigorta pazarındaki büyüme yüzde 43 oranında gerçekleşerek 894 milyar TL prim üretimiyle dikkat çekti. Bu süreçte otomotiv sigortalarının öne çıktığı kaydedildi.

SOMPO’DAN SEKTÖRÜN ÜZERİNDE PERFORMANS

Sompo Sigorta, sektör ortalamasının üzerine çıkarak prim üretimini yüzde 46 oranında artırdı. 51,3 milyar TL prim üretimi ile pazar payını yüzde 5 seviyesine yükselten şirket, oto sigortaları alanındaki teknik disiplini ve müşteri deneyimine odaklanarak büyüme hızını artırdı. Genel Müdür Fahri Uğur, “2025 yılı, Sompo tarihinde rekorlar kırdığımız bir yıl oldu” ifadesini kullandı. Uğur, 2,9 milyon müşteri ve 950 bin kasko adedine ulaştıklarını belirterek, “2025 hedeflerimizin üzerine çıktığımız verimli bir yıl oldu. Özellikle kasko branşında 15,1 milyar TL prim üretimi ve yüzde 68 büyümeyle tarihimizin en yüksek kasko pazar payı seviyesine ulaştık” dedi.

BÜYÜMENİN TEMELİ SİSTEMATİK YAKLAŞIM

Uğur, rekabetin yoğun olduğu dönemde hasar yönetimi ve müşteri deneyimini ön plana çıkararak güçlü bir performans sergilediklerini ifade etti. 1.300’den fazla oto servisinden oluşan geniş ağ sayesinde hasar süreçlerini hızlı ve şeffaf bir şekilde yönettiklerini vurgulayan Uğur, “TSB verilerine göre kasko ödeme sürelerinde sektörde 23 gün ile en hızlı 4. şirketiz” açıklamasında bulundu. 2025 yılında 3,8 milyon aktif poliçeye ulaştıklarını belirten Uğur, müşteri ve acente sayısındaki artışın Sompo Türkiye tarihinde yeni bir rekora imza attığını dile getirdi.

MARKA YATIRIMLARINDA YENİ DÖNEM

Sompo Sigorta, marka sıralamasındaki yükselişiyle birlikte 2026 yılına güçlendirilmiş bir iletişim kampanyasıyla girmeyi planlıyor. Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Burak Bayhan, “Normale Dön” kampanyasının hayatın akışının değerini vurgulamaya yönelik çalışmalarla şekillendiğini belirtti. Bayhan, “Bu kampanya ile Sompo’nun sigortalılarına yalnızca teminat değil, hayatlarına hızla geri dönebilme güveni sunduğunu anlatmak istedik” dedi. Ayrıca, kasko üzerinden başlatılan kampanyanın ilerleyen süreçte sağlık sigortası iletişimi ile de genişleme hedefinde olduğu belirtildi.

MÜŞTERİ DENEYİMİ VE BAĞLILIKPROGRAMI

Bayhan, Sompo Club sadakat programı aracılığıyla sundukları ayrıcalıkları aktardı. Bu program ile acentelere ve poliçe sahiplerine, sigortanın ötesinde çeşitli avantajların sunulduğunu ifade eden Bayhan, “Sompo Club müşterilerine poliçe alımlarında puan kazandırarak, bu puanların Sompo ve anlaşmalı markalarda indirim olarak kullanılmasını sağlıyor” şeklinde bilgi verdi. Programın, müşteri deneyimini güçlendirdiği ve hasar anında sunulan desteklerin de önemli bir katkı sağladığı vurgulandı.

2026 YILI BÜYÜME HEDEFİ

Sompo Sigorta, 2026 yılına odaklanarak büyüme stratejilerini belirlemeyi amaçlıyor. İlk hedefleri arasında oto branşındaki güçlü konumlarını pekiştirmek, sağlık alanındaki pozisyonlarını güçlendirmek ve tüm kategorilerde müşteri deneyimini kapsamlı bir şekilde geliştirmek yer alıyor. Şirket, aynı zamanda kasko poliçe adedini 1,2 milyon seviyesine ulaştırmayı ve toplam müşteri sayısını 3,5 milyona çıkarmayı hedefliyor. Hem bireysel hem de kurumsal segmentte sağlam müşteri ilişkileri kurma amacı doğrultusunda, büyümenin sadece hacimle değil; teknik disiplin, hizmet kalitesi ve dengeli portföy yapısıyla destekleneceğini ifade ettiler.