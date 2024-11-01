“Son 20 Yılda Meydana Gelen Felaketler”

İSPANYA’DA SEL FELAKETİ VE DÜNYA ÜZERİNDEKİ DOĞA FELAKETLERİ

İspanya’da sel felaketi, ölü sayısının 158’e ulaşmasıyla geniş bir yankı uyandırıyor. Bu durum, dünyada daha önce yaşanan ve binlerce kişiyi kaybetmeye neden olan benzer doğa olaylarını hatırlatıyor. 2004 yılından bu yana, kuraklık, sel, aşırı sıcaklık ve kasırgalar gibi çeşitli hava olayları sonucunda dünya genelinde 570 binden fazla insan hayata veda etti.

KÜRESEL DOĞA FELAKETLERİNİN ETKİLERİ

2011 yılında meydana gelen Somali kuraklığı, 250 binden fazla insanın ölümüne yol açtı. Ayrıca, 100 binden fazla can kaybıyla sonuçlanan Nergis Kasırgası ve Avrupa’nın iki yıl üst üste yaşadığı sıcak hava dalgaları, 90 binden fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Bu olaylar, son 20 yılda gerçekleşen en ölümcül hava felaketleri arasında dikkat çekiyor.