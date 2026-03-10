Son 66 Yılda Şubat Ayında Rekor Yağışlar

Geçtiğimiz şubat ayında, ülke genelinde meydana gelen yoğun sağanak yağışlar dikkat çekici bir rekor olarak kaydedildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, şubat ayı yağışlarının son 66 yıl içerisinde en yüksek seviyeye ulaştığını duyurdu.

EN YÜKSEK YAĞIŞ OSMANİYE’DE ÖLÇÜLDÜ

Metrekareye 320,3 kilogram yağış düşmesiyle, Osmaniye ilinde en yüksek yağış oranı ölçüldü. İzmir, Balıkesir, Manisa gibi şehirlerde ise yağış miktarları normal seviyelerin 3 katını aştı.

YÜZDE 100’DEN FAZLA YAĞIŞ GÖRÜLDÜ

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’ne dayandırılarak, 2026 Şubat ayında uzun yıllar normalleri ve bir önceki yılın şubat ayı yağışlarıyla karşılaştırıldığında, yüzde 100’ün üzerinde yağış gerçekleştiği ifade edildi. Bu yılın şubat ayı yağışları, Türkiye genelinde son 66 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

14 İLDE ÜÇ KAT YAĞIŞ YAŞANDI

İzmir, Balıkesir, Manisa, Afyonkarahisar, Antalya, Niğde, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Kayseri, Yozgat, Tokat, Sivas ve Tunceli çevresinde, yağışların yaklaşık normal seviyelerinin 3 katını geçtiği bildirildi.