“Son Teknoloji Otobüste 450 Mesaj!”

FENERBAHÇE’YE ÖZEL YENİ OTOBÜS TESLİM EDİLDİ

Fenerbahçe Kulübü, futbol A takımı için tasarlanan son teknoloji otobüsünü dün gerçekleştirilen bir etkinlikle teslim aldı. Gürsel Turizm sponsorluğunda üretilen Mercedes marka otobüs, yapım aşamasındaki detaylarla ve sahip olduğu özelliklerle dikkat çekiyor. Bu otobüsün yapımında fabrikada görev alan yaklaşık 450 Fenerbahçe taraftarı mühendis ve işçi yer aldı. Otobüsün üretimi sırasında bu işçiler, şasiye sarı lacivertli kulübe olan sevgilerini ve iyi dileklerini belirten mesajlar yazdı.

MESAJLAR VE ÖZGÜNLÜKLER

Cumhuriyet’in 101. yılına özel yazılan mesajlar arasında, teknik direktör Jose Mourinho’ya atıfta bulunan “The special one (özel biri)” ifadesinin yanı sıra “Fenerbahçe’ye yakışır”, “En büyük Fenerbahçe” gibi ifadeler öne çıktı. Kurşun geçirmez özelliklere sahip olan bu son teknoloji ürünü otobüste futbolcuların rahatlığı için düşünülen her türlü konfor sağlandı. Lacivert rengin hâkim olduğu otobüste ayrıca Mustafa Kemal Atatürk çıkartması, Cumhuriyet’in 101. yıldönümüne özel bir yazı ve kulübün 28 şampiyonluğuna ithafen dev boyutlu ‘28’ rakamı gibi detaylar yer alıyor.