Sonar Araştırma Anketi: CHP ve AK Parti Arasındaki Fark Yüzde 3

SONAR Araştırma’nın en yeni anket sonuçları kamuoyuna sunuldu. SÖZCÜ TV’de Barış Terkoğlu ile Özlem Gürses’in sunduğu programda detayların açıklandığı ankette, CHP ile AK Parti arasındaki oy farkının yaklaşık yüzde 3 seviyelerinde olduğu ortaya çıktı. Kararsız seçmenlerin dağıtımından sonra CHP’nin oy oranı %33,4, AK Parti’nin ise %30,2 olarak belirlendi. Bunun yanı sıra, erken genel seçim talebinde bulunanların oranının %61,1 olduğu da dikkat çekici bir bulgu olarak kaydedildi. Ankette yer alan partilerin oy dağılımı ise çeşitli sonuçlar ortaya koydu. Ayrıca, katılımcılardan %61,1’inin erken genel seçim yapılmasını istediği de sonuçlar arasında dikkat çeken bir diğer unsur oldu.

KARARSIZLAR DAĞITILMADAN ÖNCEKİ SONUÇLAR

“Bu pazar bir genel seçim olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?” sorusuna yanıt veren katılımcıların sonuçları şu şekilde belirlendi: CHP: %21,2, AK Parti: %19,1, DEM Parti: %5,7, MHP: %4,2, İYİ Parti: %3,9, Zafer Partisi: %2,6, Anahtar Parti: %2,3, Yeniden Refah Partisi: %1,9, Büyük Birlik Partisi: %1,1, Diğer: %1,3. Ayrıca, anket katılımcılarının %18,2’si kararsız olduğunu, %10,2’si sandığa gitmeyeceğini, %4,1’i geçersiz oy kullanacağını, %4,2’si ise fikri olmadığını veya cevap vermediğini ifade etti.

KARARSIZLAR DAĞITILDIKTAN SONRAKİ TABLO

Görüş belirtmeyenlerin orantılı olarak dağıtılmasıyla elde edilen sonuçlar ise aşağıdaki gibi açıklandı: CHP: %33,4, AK Parti: %30,2, DEM Parti: %9,0, MHP: %6,7, İYİ Parti: %6,1, Zafer Partisi: %4,1, Anahtar Parti: %3,7, Yeniden Refah Partisi: %3,0, Büyük Birlik Partisi: %1,7, Diğer: %2,1.

ERKEN SEÇİM İSTEYENLERİN ORANI YÜZDE 61

SONAR Araştırma’nın aynı anketinde katılımcılara “Sizce erken genel seçim yapılmalı mıdır?” sorusunun yöneltildiği de belirtildi. Gelen yanıtların dağılımı şu şekilde oldu: Evet, erken seçim yapılmalıdır: %61,1, Hayır, erken seçim yapılmamalıdır: %30,2, Fikri yok / Cevap yok: %8,7.

